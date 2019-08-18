Beylikdüzü Kavaklı Sahili'nde poşet içerisinde yeni doğmuş bir bebek cesedi kıyıya vurdu.
1 saat önce
Beylikdüzü Kavaklı Sahili'nde poşet içerisinde yeni doğmuş bir bebek cesedi kıyıya vurdu.
Beylikdüzü Kavaklı Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:14 Kaynak: İHA
Sahili'nde poşet içerisinde yeni doğmuş bir bebek cesedi kıyıya vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL
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