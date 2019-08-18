Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü Kavaklı Sahili'nde poşet içerisinde yeni doğmuş bir bebek cesedi kıyıya vurdu.
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Beylikdüzü Kavaklı Sahili'nde poşet içerisinde yeni doğmuş bir bebek cesedi kıyıya vurdu.

1 saat önce

Beylikdüzü Kavaklı Sahili'nde poşet içerisinde yeni doğmuş bir bebek cesedi kıyıya vurdu.

Beylikdüzü Kavaklı Sahili'nde poşet içerisinde yeni doğmuş bir bebek cesedi kıyıya vurdu., System.String[]
Beylikdüzü Kavaklı Sahili'nde poşet içerisinde yeni doğmuş bir bebek cesedi kıyıya vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL
Beylikdüzü, Kavaklı, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:14 Kaynak: İHA
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