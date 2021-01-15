Beylikdüzü Kaymakamlığı "Sosyal Beylikdüzü" projesini hayata geçirdi - Son Dakika

Beylikdüzü Kaymakamlığı "Sosyal Beylikdüzü" projesini hayata geçirdi

15.01.2021 16:19
Beylikdüzü Kaymakamlığı

Beylikdüzü Kaymakamı Mustafa Altınpınar, ilçede yaşayan vatandaşların kamu hizmetlerine daha rahat ulaşabilmesini sağlamak amacıyla hayata geçirdikleri "Sosyal Beylikdüzü" projesini tanıttı.

Beylikdüzü Kaymakamı Mustafa Altınpınar, ilçede yaşayan vatandaşların kamu hizmetlerine daha rahat ulaşabilmesini sağlamak amacıyla hayata geçirdikleri "Sosyal Beylikdüzü" projesini tanıttı.

Altınpınar, kaymakamlık binasında basın mensuplarına "Sosyal Beylikdüzü" projesini tanıtarak, hedefledikleri çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı.

Projenin, Beylikdüzü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde hayata geçirildiğini ve vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet ulaştırabilmeyi hedeflediklerini vurgulayan Altınpınar, projenin sosyal istihdam, acil durum butonu ve sosyal yardım adı altında 3 ana başlıktan oluştuğunu bildirdi.

Altınpınar, "Sosyal Beylikdüzü" projesinin web sitesinde hem iş arayan kişilerin hem de işçi arayan işverenlerin biraya gelebileceklerini ifade ederek, kayıt yaptıran kişilerin verilerini sisteme yükleyebildiğini, kişilerin aradıkları nitelikteki işi ilanlardan tarayarak bulabileceğini, işverenin ise aradığı nitelikteki işçiyi ilanlardan seçebileceğini söyledi.

Acil durum butonunu, yalnız yaşayan şehit aileleri ile 65 yaş üstü vatandaşlara pratik ve hızlı bir şekilde hizmet götürebilmek için projeye dahil ettiklerini ifade eden Altınpınar, "Vakfımızın bünyesinde şu anda da onlara hizmet götürüyoruz, evlerini temizliyoruz, ilaç takiplerini yapıyoruz, alışverişlerini yapıyoruz. Artık bizi aramak zorunda kalmadan sadece 1 düğmeye basarak, operatörlerimizin kendilerine hızla ulaşmasını sağlayabileceği bir alt yapıya kavuşmuş oluyorlar." dedi.

Altınpınar, yardıma ihtiyacı olan vatandaşların ise "sosyal yardım" başlığına tıklayarak istediği alanda yardım başvurusu yapabileceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Uzun uzadıya bilgi vermek, kimlik numarası, doğum yeri tarihi vermeye gerek yok. Kişi başvurusunu yapacak, süreç hızlı bir şekilde elektronik ortamda tamamlanarak kendisine yardım iletilebilecek. Bu uzun tecrübelerin bir sonucu olarak hazırladığımız bir proje. Çok yararlı olacağını düşünüyorum. Özelikle pandemi nedeniyle yaşanacak istihdam sorunlarına bir tedbir olarak çok önemli sonuçlar yaratacaktır. Beylikdüzü'nde yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olsun."

Altınpınar'ın ardından, kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ömer Faruk Koçyiğit, projenin detaylarına ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beylikdüzü Kaymakamlığı 'Sosyal Beylikdüzü' projesini hayata geçirdi - Son Dakika


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