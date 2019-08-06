Beylikdüzü Kurban Bayramı'na hazır

TEMİZ VE GÜVENLİ KESİM ALANI İÇİN YOĞUN MESAİ

Her yıl sağlıklı ve temiz şartları oluşturmak adına çalışan Beylikdüzü Belediyesi bu yıl da ilaçlama, temizleme, bakım ve alt yapı gibi tüm gerekli işlemleri tamamladı. Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı, veteriner hekimlerin 24 saat bulunacağı alanda dezenfeksiyon uygulamaları eksiksiz yapılırken kurban bağışları da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kabul edilecek.

Beylikdüzü Belediyesi, Kurban Bayramı'nı bu yıl da tüm maneviyatıyla paylaşma ruhu içerisinde geçirmeye hazırlanıyor. İlçede yaşayan vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesi adına Yakuplu Mahallesi Ambarlı Tır Parkı'nda kurulan Modern Kurban Satış ve Kesim Yeri'nde tüm gerekli altyapı ve hijyen çalışmaları Beylikdüzü Belediyesi müdürlükleri tarafından sürdürülüyor. Toplam 20 bin m2'den oluşan alanda,her biri 84 m2 olan 150 kurban çadırının yanı sıra karantina çadırı, sosyal tesis, mescit ve duşlar bulunuyor. Alanda 24 saat hizmet veren Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekimler kurbanlıkların gerekli tüm muayenelerini gerçekleştirerek ilçe halkının kurbanlıklarını güvenle ve sorunsuz alabilmesi için çalışıyor. Karasinek, bulaşıcı hastalıklar ve kötü kokunun önüne geçilmek adına yapılan ilaçlama hizmetinin yanı sıra, alan her gün yıkanarak gerekli dezenfeksiyon uygulamaları da yapılıyor. Vatandaşların hem kurbanlıklarını seçip hem de kesim yaptırabilecekleri alanda günde 550-600 civarı büyükbaş, bine yakın da küçükbaş hayvan kesiminin yapılabilecek.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE KURBAN BAĞIŞI YAPILABİLECEK

İhtiyaç sahibi ailelere kurban eti bağışlamak isteyen vatandaşlar için kurban kesim alanında bulunan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personelleri bağışları kabul edecek. Bayramın 2.günü Beylikdüzü Belediyesi'nin ihtiyaç sahipleri için kestireceği kurbanlarla birleştirilecek olan bu bağışlar, bayramın 2.sabahı paketlenmeye başlayıp ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaştırılacak. Böylelikle kurban bağışlamak isteyen vatandaşlar alanda bulunan belediye personelleriyle temas kurarak gönül rahatlığıyla bağışlarını gerçekleştirebilecek.

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 24 SAAT MESAİDE

Tamamı asfaltla kaplı olan alanın her gün titizlikle temizlendiğine ve veteriner hekimlerin vatandaşlara ücretsiz muayene hizmeti vermek için orada bulunduğuna dikkat çeken Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel, "Şu an 1750 civarı büyükbaş, 3500 civarı küçükbaş hayvanımız içeriye giriş yapmış durumda. Hayvanlar içeriye girmeden önce bütün resmi evrakları ve yaş muayeneleri veteriner hekimlerimiz tarafından yapılıyor. Kurbanlık vasfına uygun olmayan hayvanlar kurbanlık alana alınmıyor. Vatandaşlarımız şüphe ederlerse veteriner hekimlerimize danışarak yaş muayenesini ücretsiz olarak alabiliyorlar. Kurban Bayramı'nın satış ve kesim kısmını birlikte, çevreye en az rahatsızlıkla atlatmayı amaçlayıcı çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇALIK, "BEYLİKDÜZÜ'NÜ ÜST DÜZEY BİR HİZMETLE BULUŞTURACAĞIZ"

Kurban çadırlarını ziyaret ederek incelemeler yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise, "5 senedir bu hizmeti vermeye gayret ediyoruz ve verilen hizmetten vatandaşlarımız oldukça memnun. Burada çadır sahipleriyle bir araya geldik. Kurban hizmetinin en uygun koşullarda yaşanması lazım ve bizler de hayvanlarımıza eziyet etmeden, tertemiz bir kurban alanı düzenlemeye gayret ettik. Umarım bu sene de Beylikdüzü'nü üst düzey bir hizmetle buluştururuz. Bütün müdürlüklerimiz hizmetlerine aksamadan devam ediyor ve bizler insanların buradan hoşnut ayrılmasını amaçlıyoruz. Bu sene de inşallah o hoşnutluğu sağlayacağız" ifadelerini kullandı. Kokunun minimum düzeyde tutulduğu, temiz bir alan oluşturmak adına çalışmaların sürdüğünü de belirten Başkan Çalık, her yıl olduğu gibi bu yıl da en temiz çadırların ödüllendirileceğini hatırlatarak Kurban Bayramı'nı içten dilekleriyle kutladı.