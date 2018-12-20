Beylikdüzü Kuş Yuvalarıyla Renklenecek!

Kuşlar için sıcak bir yuva hazırlamanın mutluluğunu, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ndeki marangozhanede ustalarla birlikte heyecanla çalışarak yaşayan öğrenciler, örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attılar. Beylikdüzü Belediyesi'ne projelerine verdiği destek için teşekkür eden öğrenciler "Beylikdüzü ve Yaşam Vadisi, yaptığımız rengarenk kuş yuvalarıyla daha da güzelleşecek." dediler.

Beylikdüzü Belediyesi'nin katkılarıyla Oğuzkaan Koleji 6.sınıf öğrencileri tarafından hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesiyle hem kuşlar soğuk kış günlerinde sığınacakları sıcak yuvalara kavuşmuş olacak hem de Beylikdüzü rengarenk kuş evleriyle daha da renklenecek ve güzelleşecek. Çizimi Oğuzkaan Koleji öğrencisi Tuna Can tarafından yapılan ve soğuk kış günlerinde Beylikdüzü'ndeki kuşlar yuvasız kalmasın diye hayata geçirilen Kuş Yuvası Projesi kapsamında öğrenciler ve belediye yetkilileri tarafından yapılan kuş yuvaları, Yaşam Vadisi'ne ve ilçe genelindeki uygun yerlere yerleştirilecek.

ÖĞRENCİLER "HEYECANLI VE MUTLUYUZ" DEDİLER

Oğuzkaan Koleji Toplum Hizmetleri Koordinatörü Gülcan Arslan ve öğretmenleriyle Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nü ziyaret eden öğrenciler, arkadaşları Tuna Can'ın çizdiği kuş yuvasını marangozlar eşliğinde hep birlikte yaptılar. Proje Başkanı 6. sınıf öğrencisi Güneş Naz Kudu, Kuş Yuvası'nın çizimini yapan Tuna Can ve öğrenciler İlker Arslan ile Çınar Kalkan "Sosyal sorumluluk projesi kapsamında hazırladığımız Kuş Yuvası Projesi'ni hayata geçirmek için Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret ederek projemizi anlatmıştık. Başkanımız projemizi beğendi ve bizleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri ile buluşturdu. Özellikle soğuk kış aylarında tüm hayvanların bize ihtiyaçları var. Kuş yuvalarını hazırlarken hem eğlendik hem de yardım etmenin mutluluğunu yaşadık. Böyle bir projede yer aldığımız için heyecanlı ve mutluyuz." dediler.