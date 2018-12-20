Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü Kuş Yuvalarıyla Renklenecek

Beylikdüzü Kuş Yuvalarıyla Renklenecek

1 saat önce

Beylikdüzü'nde eğitim gören 6'ncı sınıf öğrencileri, Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ustalarıyla birlikte kuş yuvaları yaptı.

Beylikdüzü Kuş Yuvalarıyla Renklenecek, System.String[]
Beylikdüzü'nde eğitim gören 6'ncı sınıf öğrencileri, Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ustalarıyla birlikte kuş yuvaları yaptı.

Beylikdüzü Belediyesi'nin katkılarıyla Oğuzkaan Koleji 6'ncı sınıf öğrencileri tarafından hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesiyle hem kuşlar soğuk kış günlerinde sığınacakları sıcak yuvalara kavuşmuş olacak hem de Beylikdüzü rengarenk kuş evleriyle daha da renklenecek ve güzelleşecek. Çizimi Oğuzkaan Koleji öğrencisi Tuna Can tarafından yapılan ve soğuk kış günlerinde Beylikdüzü'ndeki kuşlar yuvasız kalmasın diye hayata geçirilen Kuş Yuvası Projesi kapsamında öğrenciler ve belediye yetkilileri tarafından yapılan kuş yuvaları, Yaşam Vadisi'ne ve ilçe genelindeki uygun yerlere yerleştirilecek.

Öğrenciler "heyecanlı ve mutluyuz" dediler

Oğuzkaan Koleji Toplum Hizmetleri Koordinatörü Gülcan Arslan ve öğretmenleriyle Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nü ziyaret eden öğrenciler, arkadaşları Tuna Can'ın çizdiği kuş yuvasını marangozlar eşliğinde hep birlikte yaptılar. Proje Başkanı 6. sınıf öğrencisi Güneş Naz Kudu, Kuş Yuvası'nın çizimini yapan Tuna Can ve öğrenciler İlker Arslan ile Çınar Kalkan "Sosyal sorumluluk projesi kapsamında hazırladığımız Kuş Yuvası Projesi'ni hayata geçirmek için Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret ederek projemizi anlatmıştık. Başkanımız projemizi beğendi ve bizleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri ile buluşturdu. Özellikle soğuk kış aylarında tüm hayvanların bize ihtiyaçları var. Kuş yuvalarını hazırlarken hem eğlendik hem de yardım etmenin mutluluğunu yaşadık. Böyle bir projede yer aldığımız için heyecanlı ve mutluyuz" dediler. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:26 Kaynak: İHA

Tuna Can, Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş'tan İtiraf: Bir Sürü Hatamız Oldu Usta Oyuncu Ayşen Gruda'nın Kızından Üzen Açıklama: Annem Tekrar Yoğun Bakıma Alındı

Gözlüklerini Atan Melih Gökçek, Yeni İmajını Sosyal Medyadan Paylaştı Adli Tıp, "Sıla'nın Morlukları Gerçek Değil" İddialarını Yalanladı: Rapor Hazırlamadık
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2018 14:18:10. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü Kuş Yuvalarıyla Renklenecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]