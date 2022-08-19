BEYLİKDÜZÜ Mermeciler Sanayi Sitesi'nde boya üretimi yapılan bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › BEYLİKDÜZÜ'NDE BOYA ÜRETİM TESİSİNDE YANGIN - Son Dakika

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