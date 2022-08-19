BEYLİKDÜZÜ'NDE BOYA ÜRETİM TESİSİNDE YANGIN - Son Dakika
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BEYLİKDÜZÜ'NDE BOYA ÜRETİM TESİSİNDE YANGIN

19.08.2022 11:04

BEYLİKDÜZÜ Mermeciler Sanayi Sitesi'nde boya üretimi yapılan bir iş yerinde yangın çıktı.

BEYLİKDÜZÜ Mermeciler Sanayi Sitesi'nde boya üretimi yapılan bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEYLİKDÜZÜ'NDE BOYA ÜRETİM TESİSİNDE YANGIN - Son Dakika

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