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Beylikdüzü metrobüs köprüsünde intihar girişimi

1 saat önce

- Beylikdüzü metrobüs köprüsünde intihar girişimi Ailevi sorunları yüzünden intihara kalkışan kadını, polisler müdahale ederek indirdiİSTANBUL - Beylikdüzü metrobüs köprüsüne çıkan bir kadın ailevi sorunlarından dolayı intihar girişiminde bulundu.

- Beylikdüzü metrobüs köprüsünde intihar girişimi

Ailevi sorunları yüzünden intihara kalkışan kadını, polisler müdahale ederek indirdi

İSTANBUL - Beylikdüzü metrobüs köprüsüne çıkan bir kadın ailevi sorunlarından dolayı intihar girişiminde bulundu. İntihara kalkışan kadın polis ekiplerinin müdahalesiyle indirildi.

Olay, saat 13: 00 sıralarında Beylikdüzü metrobüs durağında bulunan üst geçitte meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kadın, ailevi sorunlarını neden göstererek intihar girişiminde bulundu. Üst geçitte demir korkuluklara çıkan kadını gören vatandaşlar, olayı polis ekiplerine haber verdiler. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İntihar girişimi sırasında yoldan geçen meraklı vatandaşlar yüzünden trafik bir süre aksadı. Bir süre kadınla müzakere eden polis ekipleri, gerekli önlemlerin itfaiye ekiplerince alınmasının ardından kadını tutarak müdahale ettiler. Metrobüs köprüsünden indirilen kadın ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. İntihar girişiminin ardından trafikte normale döndü.

Beylikdüzü metrobüs köprüsünde intihar girişimi

Beylikdüzü, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:59 Kaynak: İHA
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