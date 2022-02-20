BEYLİKDÜZÜ'NDE 1 KİŞİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI - Son Dakika

BEYLİKDÜZÜ'nde Selami Demir evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hafif şekilde yaralandı.

Olay, Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Selami Demir evinin önünde durduğu sırada bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Selami Demir olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin Selami Demir ile daha önceden husumetli olduğu ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.