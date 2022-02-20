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BEYLİKDÜZÜ'NDE 1 KİŞİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI - Son Dakika

BEYLİKDÜZÜ'NDE 1 KİŞİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI

20.02.2022 22:59

BEYLİKDÜZÜ'nde Selami Demir evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hafif şekilde yaralandı.

BEYLİKDÜZÜ'nde Selami Demir evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hafif şekilde yaralandı.

Olay, Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Selami Demir evinin önünde durduğu sırada bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Selami Demir olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin Selami Demir ile daha önceden husumetli olduğu ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE 1 KİŞİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI
BEYLİKDÜZÜ'NDE 1 KİŞİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI
BEYLİKDÜZÜ'NDE 1 KİŞİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI
BEYLİKDÜZÜ'NDE 1 KİŞİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI

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BEYLİKDÜZÜ'NDE 1 KİŞİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI BEYLİKDÜZÜ'NDE 1 KİŞİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI Beylikdüzü'nde silahlı saldırı: 1 yaralı Beylikdüzü'nde silahlı saldırı: 1 yaralı Beylikdüzü'nde kan donduran olay: 3 yaşındaki oğlunun boğazını kesti Beylikdüzü'nde kan donduran olay: 3 yaşındaki oğlunun boğazını kesti

Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYLİKDÜZÜ'NDE 1 KİŞİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BEYLİKDÜZÜ'NDE 1 KİŞİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI - Son Dakika
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