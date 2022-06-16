Beylikdüzü'nde 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi

16.06.2022 16:07

Beylikdüzü'nde 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildiİSTANBUL Beylikdüzü'nde boşanmak üzere olan eşlerin aileleri arasında çıkan kavgada 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandı silahlı kavgada gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Beylikdüzü'nde 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi

İSTANBUL Beylikdüzü'nde boşanmak üzere olan eşlerin aileleri arasında çıkan kavgada 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandı silahlı kavgada gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Kervan Saray Caddesi'nde geçtiğimiz 12 Haziran günü boşanma aşamasındaki eşlerin aileleri emlak dükkanı içinde tartışmaya başlamıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüş, silahların çekildiği kavgada vurulan 48 yaşındaki Ş.A. hayatını kaybederken, bir kişide yaralanmıştı. Bir kişi de darp edilmişti. Şüphelilerde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri biten Aydın A., Şakir A. Mekan C., H.T., Soner C., H.T., Maşallah C, Niyazi C., Sümer C., Hayrettin C., 7- Ozan C., 8- Hatip C. isimli şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Beylikdüzü'nde 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi
Beylikdüzü'nde 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi
Beylikdüzü'nde 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi
Beylikdüzü'nde 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi

YORUMLAR
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Beylikdüzü'nde silahlı çatışma; şüpheliler adliyeye sevk edildi Beylikdüzü'nde silahlı çatışma; şüpheliler adliyeye sevk edildi 5 gündür haber alınamayan 2 genç olayında, gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi 5 gündür haber alınamayan 2 genç olayında, gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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