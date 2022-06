Beylikdüzü'nde 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi

İSTANBUL Beylikdüzü'nde boşanmak üzere olan eşlerin aileleri arasında çıkan kavgada 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandı silahlı kavgada gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Kervan Saray Caddesi'nde geçtiğimiz 12 Haziran günü boşanma aşamasındaki eşlerin aileleri emlak dükkanı içinde tartışmaya başlamıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüş, silahların çekildiği kavgada vurulan 48 yaşındaki Ş.A. hayatını kaybederken, bir kişide yaralanmıştı. Bir kişi de darp edilmişti. Şüphelilerde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri biten Aydın A., Şakir A. Mekan C., H.T., Soner C., H.T., Maşallah C, Niyazi C., Sümer C., Hayrettin C., 7- Ozan C., 8- Hatip C. isimli şüpheliler adliyeye sevk edildi.