Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Kervan Saray Caddesi'nde geçtiğimiz 12 Haziran günü boşanma aşamasındaki eşlerin aileleri emlak dükkanı içinde tartışmaya başlamıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüş, silahların çekildiği kavgada vurulan 48 yaşındaki Ş.A. hayatını kaybederken, bir kişide yaralanmıştı. Bir kişi de darp edilmişti. Şüphelilerde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri biten Aydın A., Şakir A. Mekan C., H.T., Soner C., H.T., Maşallah C, Niyazi C., Sümer C., Hayrettin C., 7- Ozan C., 8- Hatip C. isimli şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Beylikdüzü'nde 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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