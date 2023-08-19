Beylikdüzü'nde 13. kattan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Beylikdüzü'nde 13. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 19.08.2023 09:53

Beylikdüzü'nde bir kadın, oturduğu binanın 13. katından düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemeler sonucunda kadının düşüp düşmediği veya intihar edip etmediği belirlenecek.

Beylikdüzü'nde bir kadın, oturduğu binanın 13. katından düşerek hayatını kaybetti. Olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğu ise incelemeler sonucunda netlik kazanacak.

14. KATLI BİNANIN 13. KATINDAKİ PENCEREDEN DÜŞTÜ

Olay, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi ile birlikte yaşayan Efsane T. (30), oturduğu 14 katlı binanın 13. katındaki pencereden aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Beylikdüzü'nde genç bir kadın oturduğu binanın 13. katından düşerek hayatını kaybetti

OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek, olay yerinde inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerin ardından Efsane T.'nin cansız bedeni ambulansla Beylikdüzü Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Beylikdüzü'nde genç bir kadın oturduğu binanın 13. katından düşerek hayatını kaybetti

DÜŞTÜ MÜ YOKSA İNTİHAR MI ETTİ?

Efsane T.'nin düştüğü mü yoksa intihar mı ettiği yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Kaynak: İHA

Beylikdüzü, İntihar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde 13. kattan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde 13. kattan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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