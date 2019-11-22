BEYLİKDÜZÜ'NDE 13. KATTAN İNTİHAR

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komşuları ile röportaj

Komşularından edinilen bilgiye göre kızının da şehir dışında yaşadığı Orak'ın eşinin ölümünün ardından psikolojik sıkıntılar yaşamaya başladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Tosuncuk Mehmet'in Çiftlik Bank'ta mağdur ettiği genç, poligonda kalbine ateş ederek intihar etti