Beylikdüzü'nde 14 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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Beylikdüzü'nde 14 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
6 saat önce
Beylikdüzü'ndeki bir sitede bulunan 14 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Beylikdüzü'ndeki bir sitede bulunan 14 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adnan Kahveci Mahallesi Yeşilkent 1 Sitesi A Blok'un çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, rüzgar nedeniyle hızla yayılarak tüm çatıyı sardı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Binanın çok katlı olması nedeniyle yangına yüksek merdivenli araçlarla müdahale edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Binada hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:38 Kaynak: AA
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