Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde 14 katlı binanın 5'inci katında duyulan silah seslerinin ardından olay yerine çok...
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Beylikdüzü'nde 14 katlı binanın 5'inci katında duyulan silah seslerinin ardından olay yerine çok...

52 dakika önce

Beylikdüzü'nde 14 katlı binanın 5'inci katında duyulan silah seslerinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Beylikdüzü'nde 14 katlı binanın 5'inci katında duyulan silah seslerinin ardından olay yerine çok..., System.String[]
Beylikdüzü'nde 14 katlı binanın 5'inci katında duyulan silah seslerinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri 2 kişinin öldüğünü, 1 kişinin ağır yaralandığını tespit etti. Yaralı şahıs ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor. - İSTANBUL
Beylikdüzü, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:34 Kaynak: İHA
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