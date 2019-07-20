Beylikdüzü'nde 14 katlı binanın 5'inci katında duyulan silah seslerinin ardından olay yerine çok...
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Beylikdüzü'nde 14 katlı binanın 5'inci katında duyulan silah seslerinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Beylikdüzü Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:34 Kaynak: İHA
'nde 14 katlı binanın 5'inci katında duyulan silah seslerinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis
ekipleri 2 kişinin öldüğünü, 1 kişinin ağır yaralandığını tespit etti. Yaralı şahıs ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor. - İSTANBUL
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