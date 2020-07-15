Beylikdüzü'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika

Beylikdüzü'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün 15 Temmuz 2016 yılındaki darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşlar, Beylikdüzü Belediyesinin 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkında düzenlediği program ile anıldı.

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün 15 Temmuz 2016 yılındaki darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşlar, Beylikdüzü Belediyesinin 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkında düzenlediği program ile anıldı.

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Beylikdüzü Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitlerini anma programı düzenledi. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı'nda düzenlenen programa Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık başta olmak gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Anma programı kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temalı fotoğraf sergisi de gezildi.


Programda konuşan Başkan Çalık, "Şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 15 Temmuz gecesi bize demokrasinin ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatıyor. Dolayısıyla biz birlik olmak zorundayız. Devlet baki, devlete hükmedenler değişebilir. İnşallah bundan sonra bu tür hain bir darbe girişimiyle millet karşı karşıya kalmaz. Çünkü biz darbelerden ve darbe girişimlerinden yıllarca muzdarip olmuş bir vatanın evlatlarıyız. Toplumu ne kadar geri götürdüğünü biliyoruz. Şahitlik ettik. Dolayısıyla bundan sonra kesinlikle böyle bir hain darbe bir daha yaşanmamasını diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 11:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika
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