BEYLİKDÜZÜ'NDE 17 TON KÜÇÜK BOYDA İSTAVRİTE EL KONULDU - Son Dakika

BEYLİKDÜZÜ'NDE 17 TON KÜÇÜK BOYDA İSTAVRİTE EL KONULDU

BEYLİKDÜZÜ Gürpınar Su Ürünleri Hali girişinde yapılan denetimlerde boy yasağına aykırı avlanılan yaklaşık 17 ton küçük boyda istavrite el konuldu.

BEYLİKDÜZÜ Gürpınar Su Ürünleri Hali girişinde yapılan denetimlerde boy yasağına aykırı avlanılan yaklaşık 17 ton küçük boyda istavrite el konuldu. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Gürpınar İrtibat Bürosu Su Ürünleri Kontrol Görevlileri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Gürpınar Karakol Komutanlığı personelleri ve İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği personellerinin katılımıyla bugün denetim yapıldı. Gürpınar Su Ürünleri Hali gidişinde yapılan yol kontrolü ve denetimlerde yaklaşık 17 ton ağırlığında bin 117 kasa küçük boyda istavrit balığına boy yasaklarına aykırı avlanıldığından el konuldu, idari para cezası uygulandı. El konulan balıkların mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararı alınarak, sosyal yardım kurumuna bağışlandı. Denetimlerin devam ettiği belirtildi.

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