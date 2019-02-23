Beylikdüzü'nde 2 Araç Çarpıştı, Trafik Durma Noktasına Geldi
44 dakika önce
Beylikdüzü'nde kar yağışından dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 2 araç çarpıştı.
Beylikdüzü
'nde kar yağışından dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 2 araç çarpıştı. Araçların yolun 2 tarafına savrulduğu kazada trafik durma noktasına geldi.
Kaza, Beylikdüzü E-5 karayolu Ankara
istikametinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyreden iki araç kar yağışından dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlar yolun iki tarafına savruldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken trafik durma noktasına geldi. Olay yerine gelen çekicilerle yoldan kaldırılan araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:32 Kaynak: İHA
İstanbul'da 11 Araç Birbirine Girdi: 1 Ölü, 4 Yaralı
Kadıköy'de Bir Garip Olay
Mersin'de İşçi Minibüsü Kaza Yaptı: 1 Ölü, 15 Yaralı
Saldırgan Kadın, Kendisini Taciz Ettiğini Öne Sürdüğü Adama Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdı