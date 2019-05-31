Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde 2 bin çocuğun bayramlık sevinci
Son Dakika Güncel Haber

Beylikdüzü'nde 2 bin çocuğun bayramlık sevinci

54 dakika önce

Beylikdüzü Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği bayramlık kıyafet dağıtımı bu yıl da 2 bin çocuğa bayram sevincini erkenden yaşattı.

Beylikdüzü'nde 2 bin çocuğun bayramlık sevinci, System.String[]

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sosyal incelemelerle belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının yüzleri gülerken Beylikdüzü'nde paylaşma duygusu tüm içtenliğinle hissedildi.

Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, çocukların bayram neşesine bu yıl da yeni bayramlıklarını ulaştırarak ortak oldu. Gerekli sosyal incelemeler sonucu tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının mutlu bir bayram geçirmesi adına çalışan müdürlük, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayramlıkları dağıtarak 2 bin çocuğu sevindirdi. Evleri ziyaret ederek hane halkının hatırını soran Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, hediyelerine kavuşan çocukların mutluluğunu da paylaştı.

Akbaba: Mutluluğu paylaşmak için çalışıyoruz

Birlik, beraberlik ve paylaşmanın Ramazan Bayramı ile perçinlendiğini belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Muazzez Akbaba, "Bu yıl da her yıl olduğu gibi gerekli incelemeler sonucu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı belirledik ve çocuklarının bayram sevincini doyasıya yaşaması adına Beylikdüzü Belediyesi olarak bayramlık kıyafet dağıtımı yaptık. Personellerimiz, hediyeleri büyük bir özenle paketledi ve çocuklarımız bayramlıklarına erkenden kavuştu. Çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüm ise daha çok çalışmamız için bizlere güç verirken en büyük bayram hediyemiz de bu oldu. Bu mutluluğu paylaşmak adına çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:14 Kaynak: Bültenler
Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Putin ile görüştü Malatya'da F-4 uçağı iniş sırasında arızalandı, pilotlar uçaktan atlayarak kurtuldu Sokak ortasında yaşandı! Yabancı uyruklu erkek yanında yürüyen Türk kadına saldırdı Skandal şirket uygulaması! Mini etek giyip fotoğrafını çeken çalışanlara ikramiye

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 12:08:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde 2 bin çocuğun bayramlık sevinci
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]