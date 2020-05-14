Beylikdüzü'nde 20 bin dönümlük organik tarım alanı oluşturuldu - Son Dakika

Beylikdüzü'nde 20 bin dönümlük organik tarım alanı oluşturuldu

Tarım alanından toplanan ürünler ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak

İSTANBUL - Beylikdüzü belediyesi, daha önce kurulan Beylikdüzü gıda bankasına, destek sağlamak için ilçede 20 bin dönümlük bir organik tarım alanı oluşturdu. Yaz ve kış mevsimlerinde 20 çeşit ürün ekilmesi ön görülen alandan toplananlar, ihtiyaç sahibine dağıtılacak.

Beylikdüzü Gıda Bankası tarafından ihtiyaç sahibi kişilere yapılan gıda ve sıcak yemek yardımları, Dayanışma Askısı'nın ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yeni bir proje hayata geçirildi. Hazırlıkları tamamlanan ve 14 Mayıs tarihinde fidelerin dikimi ile hayata geçen projeyle, salgının tarımsal üretime olumsuz etkileri ve yaşanan olağanüstü süreç neticesinde ortaya çıkabilecek gıda sorununun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Doğal sebze ve meyve yetiştirilecek

İsmini Beylikdüzülü vatandaşların verdiği "Yaşam Bahçesi" projesi Yaşam Vadisi 3. Etaba teğet, 20 bin metrekarelik bir alanda yapıldı. Yaşam Bahçesi'nde yaz ve kış mevsimlerinde 15-20 çeşit ürün ekilmesi ön görülüyor. Üretim boyunca herhangi bir kimyasal kullanılmayan alanda doğal tarım ilkelerini uygulayarak doğal ilaç ve gübrelerle yerel tohumdan üretilen fideler kullanılarak doğal sebze meyve yetiştirilecek. Hasat zamanında ise, ekilen ürünler toplanarak Beylikdüzü'ndeki ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırılmak üzere Beylikdüzü Gıda Bankası'na teslim edilecek.

Yaşam Bahçesi'nde kendisi de fide ekimi yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Biz aslında istedik ki Beylikdüzü üretsin üretmeye devam etsin. Kent farklılığını ortay koysun. İstanbul'a nefes olmaya devam etsin. Bu fikir ile aslında ortaya çıktı. Kent bostanı fikrini ortaya attığımızda, aslında burada 20 dönümlük bir kent bahçesi var. Bunun isminin iletişimini de yine Beylikdüzü'nde yaşayan komşularımız ile birlikte yürüttük "Yaşam Bahçesi" ismi de Beylikdüzü'nde yaşayan komşularımız tarafından verildi. Şuan burada domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz için her türlü ata tohumu burada üreteceğiz. Bizim hobi bahçemiz ve gıda bankamız vasıtasıyla da burada üretilen mahsulleri kentte ihtiyaç duyan ailelere ulaştırmak gibi bir hedefimiz ve niyetimiz var. Kentteki bu üretim projesinin aslında kentlerin geleceğini şekillendireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla yarınlarda oluşacak bir olumsuzlukta gıda tedariğinde yaşanacak olumsuzlukta bu kent kendi kaynakları maksimum düzeyde kullanacak. Diğer mahallelerimizde de oluşturulan kent bahçelerinde katma değeri yüksek ürünler de ekmeyi hedefliyoruz. Beylikdüzü'nün her potansiyel alanına ekip biçmeyi düşünüyoruz" dedi.