Beylikdüzü'nde 21 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Beylikdüzü'nde 21 kilo uyuşturucu ele geçirildi
BEYLİKDÜZÜ'nde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüphelinin otomobilinde 21 kilo 86 gram uyuşturucu ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.
BEYLİKDÜZÜ'nde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüphelinin otomobilinde 21 kilo 86 gram uyuşturucu ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.
Beylikdüzü Barış Mahallesi Mehmetçik Caddesinde dün denetim yapan polis ekipleri, bir otomobil sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Otomobil sürücüsünün durmaması üzerine kovalamaca yaşandı. Otomobil Sakarya Caddesi'nde önü kesilerek durduruldu. Şüpheli Serkan S.(33) gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramalarda 20 paket halinde 21 kilo 86 gram marihuana uyuşturucu, bin 480 lira ve 10 dolar ele geçirildi. Şüpheli Serkan S., Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 18:32 Kaynak: DHA
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