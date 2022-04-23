BEYLİKDÜZÜ'NDE 23 NİSAN ÇOCUK FESTİVALİ KORTEJ YÜRÜYÜŞÜYLE BAŞLADI - Son Dakika
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BEYLİKDÜZÜ'NDE 23 NİSAN ÇOCUK FESTİVALİ KORTEJ YÜRÜYÜŞÜYLE BAŞLADI

23.04.2022 15:15

? BEYLİKDÜZÜ Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Çocuk Festivali etkinlikleri kortej yürüyüşü ile başladı.

? BEYLİKDÜZÜ Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Çocuk Festivali etkinlikleri kortej yürüyüşü ile başladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Beylikdüzü Belediyesi tarafından çocuk festivali düzenlendi. Etkinlikler, Yaşam Vadisi'nde yüzlerce kişinin katılımı ile yapılan kortej yürüyüşü ile başladı. Yapılan yürüyüşe Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüşte çocuklar aileleri ile bando eşliğinde yürüyüp, marşlar söyledi. Yürüyüşün ardından etkinlik alanına gelen çocuklar yüzlerini boyatıp, oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

'FESTİVALE DÖNÜŞTÜRELİM İSTEDİK'

Bayramı, çocukların eğlenebileceği bir festivale dönüştürmek istediklerini söyleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, 'Bugün, milli duygularımız en üst düzeyde. Aynı zamanda da dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram. Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bir bayram. Biz de bunu çocuklarımızın eğlenebileceği bir festivale dönüştürelim istedik. Az önce çok coşkulu bir kortej ile buraya geldik. Çocuklarımızın farklı deneyimler yaşayabileceği stantlar oluşturduk. Birazdan sahneye geçeceğiz orada da gösterilerimiz olacak' ifadelerini kullandı.

'BEYLİKDÜZÜ ÇOCUK DOSTU BİR KENT OLACAK'

Başkan Çalık, Beylikdüzü'nün çocuk dostu bir kent olacağını söyleyerek, 'Beylikdüzü çocuk dostu bir kent olacak. Bunun temellerini atıyoruz burada. Bugün Yaşam Vadisi'nin ilk etabındayız. İnsanların nefes aldığı, sinir ve stresten uzaklaştığı, güzel enerji yaydığı bir alandayız. Buradaki güzel enerji, dünyadaki tüm kötülükleri yenecek' dedi.

'ATATÜRK BİZE BU BAYRAMI ARMAĞAN ETTİ'

Festivalde doyasıya eğlenen 9 yaşındaki Duru Akbaş, 'Çok mutluyuz, buradaki herkes çok eğleniyor. Çok kalabalık. Etkinlikler, boyamalar yapıyoruz. Bayraklar alıyoruz. Balon şişiriyoruz' dedi.

6 yaşındaki Cemre Öztekin, '23 Nisan'da güzel şeyler oluyor. Yüzlerimi boyatıp, eğleniyoruz. Eğlenceli şeyler yapıyoruz. Suratımı boyattım, patlamış mısır aldım. Yürüyüş yapıyorum, koşturuyoruz. Eğlenceli geçiyor. 23 Nisan olduğu için çok mutluyuz' şeklinde konuştu.

23 Nisan'ı kendilerine bayram olarak armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür eden Masal Şokal, 'Bugün çok eğlendik. Bize özel bir gün. Bize özel bir gün olduğu için de çok mutluyum. Çünkü, Atatürk bize bu bayramı armağan etti. Bunun için de çok mutluyum. Türkiye'mizi kurtardığı için de ona çok teşekkür ediyorum' dedi.

BEYLİKDÜZÜ'NDE 23 NİSAN ÇOCUK FESTİVALİ KORTEJ YÜRÜYÜŞÜYLE BAŞLADI
BEYLİKDÜZÜ'NDE 23 NİSAN ÇOCUK FESTİVALİ KORTEJ YÜRÜYÜŞÜYLE BAŞLADI
BEYLİKDÜZÜ'NDE 23 NİSAN ÇOCUK FESTİVALİ KORTEJ YÜRÜYÜŞÜYLE BAŞLADI
BEYLİKDÜZÜ'NDE 23 NİSAN ÇOCUK FESTİVALİ KORTEJ YÜRÜYÜŞÜYLE BAŞLADI

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Kaynak: DHA

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