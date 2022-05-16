Beylikdüzü'nde 3 aracın karıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Beylikdüzü'nde 3 aracın karıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

16.05.2022 11:06

İstanbul Beylikdüzü'nde 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstanbul Beylikdüzü'nde 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 14 Mayıs Cumartesi günü akşam saatlerinde, Batı Trakya Bulvarı'nda ilerleyen 34 SR 477 plakalı cip, Ayazma Caddesi'nin kesiştiği noktada, önce 34 CC 591 plakalı otomobile, ardından da 06 ADE 833 plakalı araca çarptı.

Kazada, 34 CC 591 plakalı otomobilin sürücüsü O.A. ve 06 ADE 833 plakalı araçta bulunan bir kişi yaralandı.

Yaralılar, hastaneye kaldırılırken, 34 SR 447 plakalı otomobil sürücüsü S.İ. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Bu arada kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, süratle gelen cipin, caddeden karşılıklı geçmeye çalışan iki otomobile çarpması yer alıyor.

Beylikdüzü'nde 3 aracın karıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Beylikdüzü'nde 3 aracın karıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Beylikdüzü'nde 3 aracın karıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Beylikdüzü'nde 3 aracın karıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

YORUMLAR
500
Kaza anı Güvenlik Kameralarına yansıdı Kaza anı Güvenlik Kameralarına yansıdı Motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı Motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde 3 aracın karıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


Son Dakika
16:36 Dünya üzerinde sadece 10 bin tane kaldı! Yeni doğan kum kedileri dikkat çekti
16:26 Lionel Messi Barcelona'ya geri mi dönüyor! Babasının sözleri kafa karıştırdı
16:21 İsveç lideri Andersson: NATO üyeliği için resmi başvuru yapmaya karar verdik
16:19 Survivor'da dokunulmazlık oyununda kaybeden Nisa, öfkeden tahta parkura kafa attı! Yardımına arkadaşları koştu
16:17 Kripto para dünyasının önemli CEO'sundan şaşırtan açıklama: Bitcoin'in ödeme yöntemi değil ve bir geleceği yok
16:16 Endonezya'nın Ladongi nehrinde balık avlamaya giden adam timsah tarafından parçalandı
16:16 Kanadalı senatörden İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleri için inanılmaz öneri: Türkiye'yi NATO'dan atın
16:12 İlaçta yüzde 75'lik zam talebi: Sektörün dayanacak gücü kalmadı
16:09 Demokratik Alevi Hareketi bileşenlerinden LGBT+ açıklaması: Cemevlerimizde hiçbir ayrımcılık yoktur, kapımız LGBTİ+'lara ve cenazelerine açıktır
15:55 Cadiz forması giyen Akapo, Real Madrid maçında ayağına ciddi darbeler aldı: Ezikler ve kan izleri dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 16:44:13. #1.13#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde 3 aracın karıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement