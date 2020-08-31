Beylikdüzü'nde 3 ayrı eve giren hırsız, polise yakalandı - Son Dakika

Beylikdüzü'nde 3 ayrı eve giren hırsız, polise yakalandı

Beylikdüzü'nde 3 ayrı evde hırsızlık yapan zanlılar güvenlik kameralarına yansıdı.

Beylikdüzü'nde 3 ayrı evde hırsızlık yapan zanlılar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis, zanlılardan birini gözaltına aldı. Edinilen bilgilere göre, Beylikdüzü'nde farklı tarihlerde 3 ayrı adresten bilgisayar, 3 cep telefonu, 1 adet araç kontak anahtarı ve 500 TL para çalınması üzerine polis inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis hırsızlık olayına karışan Cengiz B. (21) isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan araştırmalarda şahısların çaldıkları malzemeleri Suriye uyruklu 2 şahsa sattıkları belirlendi. Çalışmaların devamında yakalanan Nihad K. ve Ahmad S. isimli şahıslara "Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçundan adli işlem yapıldı. Gözaltına alınan Cengiz B., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

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