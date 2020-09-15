Son dakika... Beylikdüzü'nde 3 tırın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Beylikdüzü'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ambarlı Liman Yolu'nda ilerleyen bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında park halindeki tıra çarptı. Bu sırada arkadan gelen tırın şoförü de duramayarak, kaza yapan araca çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan bir tır sürücüsü de sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Olay anı güvenlik kameralarına da yansıdı.