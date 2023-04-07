4 yaşındaki çocuğunu öldüren annenin cezai ehliyeti olmadığı ortaya çıktı

İstanbul'da 4 yaşındaki oğlunu kalbinden bıçaklayıp boğazını keserek öldüren annenin cezai ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Sanığın eşi Abdülkerim Tahan, "Şikayetçi değilim hasta olduğunu ben biliyordum. Şu an cezaevinde iyi olduğunu iyileştiğini biliyorum serbest bırakılmasını istiyorum" dedi.

İstanbul Beylikdüzü'nde 19 Şubat 2022 tarihinde ziyaret etmek için gittiği babasının evinde oğlu Mohammad Tahan'ı (4) kalbinden bıçaklayıp boğazını keserek öldüren Sarah Olabi'nin yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Sarah Olabi tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Ayrıca sanığın eşi, avukatı ve bakanlık avukatı da duruşmaya geldi.

"Cezai ehliyeti bulunmadığı anlaşıldı"

Adli Tıp Kurumunun raporuna göre sanık Sarah Olabi'nin akıl hastası olduğu tespit edildi. Sanığın cezai ehliyetinin bulunmadığı raporda yer aldı.

"Hasta olduğunu biliyordum"

Sanığın eşi Abdülkerim Tahan, "Şikayetçi değilim hasta olduğunu ben biliyordum. Şuan cezaevinde iyi olduğunu iyileştiğini biliyorum. Serbest bırakılmasını istiyorum" dedi.

"Keşke benim elimden olmasaydı"

Sanık Sarah Olabi savunmasında, "Ben çok pişmanım, çok üzgünüm. Şimdi daha iyiyim. Hastanede 5 ay kaldım. Ben Suriye'deyken üstüme cam kırıldı, çok korktum. Olay nasıl oldu bilmiyorum. Keşke başka şekilde çocuğum hayatını kaybetseydi de benim elimden olmasaydı" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumundan tekrar rapor alınmasını istedi ve duruşmayı erteledi.

İddianameden,

Suç tarihinden bir hafta önce babasını ziyaret etmek için İstanbul'a geldiği ve babasının evinde kaldığı anlatıldı.

Şüpheli Sarah Olabi savunmasında, "11 yıldır psikolojik rahatsızlığım ilaç kullandım. Olaydan bir hafta önce İstanbul'a annem ve bebeğimle geldik. İstanbul'da rahatsızlığım arttı. Bebeğimle beraber babamın ikamet ettiği eve gittik. Gece rüyamda kabus gördüm. Kabusta oğlumu benden alacaklarını gördüm. Almasınlar diye oğluma sarıldım ve ağzını kapattım, ağzından kan geldiğini gördüm. Yatağa bıraktım. Bebeğimi hareketsiz olarak görünce mutfağa gidip bıçak aldım ve odaya geri döndüm. Kendimi öldürmek için bileklerimi ve göğsümü kestim. Ben öldükten sonra bebeğimi almasınlar diye bebeğimi de kestim. Daha sonra kendimi kaybettim. Olanları sağlıklı olarak hatırlamıyorum. Kendimi geldiğimde dilimin bir parçasını keserek kopan parçayı bebeğimin yanına attım. Kapını çaldığını duydum. Kimse görmesin diye kaldığım odanın kapısının açmadım. Kimseye zarar vermek istemedim. Gece gördüğüm kabustan dolayı gerçekleşti. Bebeğimi benden alacaklar diye kendimi kaybettim" dedi.

İddianamede, maktulün ölüm sebebinin kesici delici alet yaralanmasına bağlı iç organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana geldiğine yer verildi. Maktulün annesi olan şüpheli Sarah Olabi'nin, maktulün boğazını kestiği kalbini sökerek akciğerini dışarı çıkardığı, şüphelinin ayrıca kendisinin ayak ve kol bileklerini keserek intihara kalkıştığı aktarıldı.

İddianamede, şüpheli Sarah Olabi hakkında, 'kendisini savunamayacak çocuğunu canavarca hisle veya eziyet çektirerek' öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. - İSTANBUL