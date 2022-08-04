Beylikdüzü'nde iş yerlerine dadandan dolandırıcı kamerada - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde iş yerlerine dadandan dolandırıcı kamerada

04.08.2022 18:26
Beylikdüzü'nde iş yerlerine dadandan dolandırıcı kamerada

Beylikdüzü'nde 5 ayrı işyerini toplamda 4 bin 620 lira dolandıran kadın, önce kameralara sonra polise yakalandı.

Beylikdüzü'nde 5 ayrı işyerini toplamda 4 bin 620 lira dolandıran kadın, önce kameralara sonra polise yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan kadın çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü ilçesi Gürpınar, Kavaklı ve Adnan Kahveci mahallelerinde faaliyet gösteren 5 ayrı işyeri çalışanlarının dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini detaylı bir şekilde inceleyen polis ekipleri, kadın zanlının kimliğini belirledi. Şüpheli kadının, "Karşı dükkanda çalışıyorum aldığım ürünün parasını hemen getireceğim", "Üst kata yeni taşındım cüzdanım evde kaldı" gibi çeşitli bahaneler ile 5 ayrı iş yerini toplamda 4 bin 620 lira dolandırdığı tespit edildi. Polis ekipleri F.N.A. isimli kadını gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan F.N.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan yaşanan olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Adnan Kahveci, Beylikdüzü, Kavaklı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde iş yerlerine dadandan dolandırıcı kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde iş yerlerine dadandan dolandırıcı kamerada - Son Dakika
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