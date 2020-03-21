Beylikdüzü'nde 5 bin apartmana dezenfektan paspas dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde 5 bin apartmana dezenfektan paspas dağıtıldı - Son Dakika

Beylikdüzü'nde 5 bin apartmana dezenfektan paspas dağıtıldı

6 saat önce

Beylikdüzü Belediyesi koronavirüse (COVID-19) karşı tedbir olarak ilçenin tüm apartman girişlerine dezenfektan paspaslar dağıtmaya başladı.

Beylikdüzü'nde 5 bin apartmana dezenfektan paspas dağıtıldı, System.String[]

Beylikdüzü Belediyesi koronavirüse (COVID-19) karşı tedbir olarak ilçenin tüm apartman girişlerine dezenfektan paspaslar dağıtmaya başladı. Toplamda 5 bin dezenfektan paspasın ilk uygulamasını Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık apartman yetkilileri ile birlikte yaptı.

Beylikdüzü Belediyesi koronavirüse (COVID-19) karşı aldığı önlemlere bir yenisini daha ekledi. Virüse karşı Beylikdüzü'nde alınan ciddi tedbirlere ilave olarak ilçe genelinde tüm apartman girişlerine konulmak üzere 5 bin dezenfektan paspas dağıtılmaya başlandı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık dezenfektan paspasların dağıtımını uygulamalı olarak gerçekleştirdi. Apartman görevlileri ile birlikte paspasın solüsyon ve çamaşır suyundan oluşan karışımını koyarak paspasları yerleştiren Başkan Çalık aynı zamanda bilgilendirici broşürleri de asarak apartman yetkililerine bilgilendirmelerde bulundu. Yapılan uygulama vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, "Kişisel hijyen ve insanların dikkat etmesi çok önemli. Bizler bu uygulama ile apartmanın içerisine girmeden önce vatandaşlarımızın ayaklarını da dezenfekte edip evlerine girmelerini sağlayacağız" dedi.

BAŞKAN ÇALIK : VATANDAŞIMIZIN MAKSİMUM ÖZEN VE HASSASİYET GÖSTERMESİ ÇOK ÖNEMLİ

Kişisel hijyenin önemine değinerek koronavirüsün yayılmasının önüne ancak tüm hijyen kurallarına uyarak geçilebileceğini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Mümkün olduğunca insanların kişisel hijyenlerine dikkat edeceği ortamlar oluşturmaya gayret ediyoruz. Beylikdüzü Belediyesi olarak 5 bin tane apartmanın girişine paspaslardan koyacağız. Apartmanın içerisine girmeden önce vatandaşlarımızın ayaklarını da dezenfekte edip evlerine girmelerini sağlayacağız. Bu noktadan sonra vatandaşlarımızın maksimum özen ve hassasiyet göstermeleri çok önemli. Koronavirüsün yayılımını azaltmak yönünde çaba gösteriyoruz. Kişisel hijyenin üst düzeyde tutulması adına aynı zamanda vatandaşlarımızı da bilgilendiriyor, hazırladığımız broşürleri ilçemizin dört bir yanına dağıtıyoruz. Beylikdüzü Belediyesi olarak gerekli tedbir ve önlemleri aldık. Her zaman vatandaşlarımıza evlerinde kalmalarını ve ihtiyaç duymadıkları takdirde dışarıya çıkmamalarını söylüyoruz. Bizler onlar için sahada tüm ekip arkadaşlarımızla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.


Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 05:39 Kaynak: DHA

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