Beylikdüzü'nde 5'inci Geleneksel Hıdırellez Şenliği yapıldı - Son Dakika

Beylikdüzü'nde baharın gelişi 5'inci Geleneksel Hıdırellez Şenliği ile karşılandı. Beylikdüzü Belediyesi ile Gürpınar Trakyalılar ve Rumeliler Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin iş birliği ile düzenlenen etkinlik birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Dilek ağacına dileklerini asan ve müzikler eşliğinde doyasıya eğlenen vatandaşlar, yakılan Hıdırellez ateşlerinden atlayarak baharın gelişini kutladı.

Bolluk ve bereketin simgesi olan Hıdırellez, Beylikdüzü'nde şenlik havasında kutlandı. Beylikdüzü Belediyesi'nin Gürpınar Trakyalılar ve Rumeliler Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle bu yıl 5'incisini düzenlediği Geleneksel Hıdırellez Şenliği, Gürpınar Atatürk Parkı'nda çelenk koyma töreni ve damat tıraşı geleneğinin canlandırılması ile başladı. Kortej yürüyüşünün ardından Gürpınar Çınarlı Kahve'de devam eden kutlamalarda, sergilenen halk oyunları gösterisi büyük alkış topladı. Eğlenceli anların yaşandığı şenlikte dilek ağacına dileklerini asan ve müzikler eşliğinde doyasıya eğlenen vatandaşlar, yakılan Hıdırellez ateşlerinden atlayarak baharın gelişini kutladı.

"HIDIRELLEZ SEVGİ VE UMUT DEMEK"

Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür eden Beylikdüzü Belediyesi 1'inci Başkan Vekili Serdal Mumcu yaptığı konuşmada, "Hıdırellez, tabiatın yeniden doğuşu, sevgi ve umut demek. Hıdırellez'in memleketimize sevgi, barış, sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gürpınar Trakyalılar ve Rumeliler Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gülşah Adar ise "Hıdırellez bizler için neşe, birlik ve beraberlik demek. Bugün burada sizlerle olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.