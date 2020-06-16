Beylikdüzü'nde 6 katlı binanın çatı katı alev alev yandı (1) - Son Dakika

Ersan SAN/ BEYLİKDÜZÜ'nde 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler alev alev yanan çatıya müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.