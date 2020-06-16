Beylikdüzü'nde 6 katlı binanın çatı katı alev alev yandı (1) - Son Dakika
Beylikdüzü'nde 6 katlı binanın çatı katı alev alev yandı (1)
Ersan SAN / BEYLİKDÜZÜ'nde 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.
Ersan SAN/ BEYLİKDÜZÜ'nde 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler alev alev yanan çatıya müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
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16.06.2020 17:16:15. #1.13#
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