Beylikdüzü'nde akıl almaz kaza; kamyon devrildi, motosikletli buğday kepeğinin altında kaldı - 2 - Son Dakika

BEYLİKDÜZÜ D-100 Karayolu'nda buğday kepeği yüklü kamyon kaza yaptı. Devrilen kamyonun kasasındaki buğday kepeğinin altında motosikletli bir kişi kaldı. Yaralıyı çevredeki vatandaşlar kurtardı. Yaralı motosikletli ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada kamyon şoförünün de yaralandığı bildirildi. Kaza nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerine itfaiye ekipleri de sevkedildi. Ekiplerin yolu açma çalışmaları devam ediyor.

- İstanbul