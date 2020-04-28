Beylikdüzü'nde altyapı çalışmaları sırasında çıkan yangın anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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Beylikdüzü'nde altyapı çalışmaları sırasında çıkan yangın anı güvenlik kamerasına yansıdı
6 saat önce
Beylikdüzü'nde bir sokaktaki altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunun zarar görmesi nedeniyle çıkan yangın anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Beylikdüzü'nde bir sokaktaki altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunun zarar görmesi nedeniyle çıkan yangın anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 08:15 Kaynak: AA
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