BEYLİKDÜZÜ'NDE APARTMANDAN ÇALDIĞI BİSİKLETİ SÜREREK GİTTİ - Son Dakika

BEYLİKDÜZÜ'NDE APARTMANDAN ÇALDIĞI BİSİKLETİ SÜREREK GİTTİ

Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, (DHA) BEYLİKDÜZÜ'nde broşür dağıtma bahanesiyle apartmana giren kişi, 5 bin lira değerindeki bisikleti çaldı. Şüphelinin çaldığı bisikleti sürerek gitmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 25 Mart Perşembe günü saat 13.45 sıralarında Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi broşür dağıtma bahanesiyle 13 katlı apartmanın en üst katına asansörle çıktı. Şüpheli burada daire kapısının önünde bulunan ve plastik kilitle demire bağlanan katlanabilir bisikletin kilidini kesti. Bisikleti yanına alarak apartmandan çıkan şüpheli, hiçbir şey olmamış gibi çaldığı bisikleti sürerek yoluna devam etti. Çocuğunu parka götürmek için dışarı çıktığında bisikletinin çalındığını fark eden İbrahim Özgür, durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen polisler, şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı.

GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI

Yaşananlar ise apartmana ait güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülere hırsızın apartmana girip asansöre broşür koyması, çaldığı bisikletle asansörden inmesi, çaldığı bisiklete binmesi ve olay yerinden ayrılması yansıdı.

"ASANSÖRE BROŞÜR TAKIYOR, DAHA SONRA DA BİSİKLETİ KUCAKLIYOR"

Bisikleti çalınan İbrahim Özgür, "13.40 sıralarında evimdeydim. 14.00 gibi çocuğumu parka götürmek için dışarı çıktığımda bisikletin kapımın önünde olmadığını gördüm. Bisikletim apartmanımda kilitli olarak duruyor. Zinciri kesilip, bisikletin götürüldüğünü fark ettim. Direkt görevli arkadaşın yanına gidip görüntüleri izlediğimde broşür dağıtmak için gelen bir personel apartmana giriyor. Zaten görüntülerde belli. Asansöre broşür takıyor, daha sonra da bisikleti kucaklıyor. Buradaki kapıdan da dışarı çıkıyor. Sadece benim bisikletimi alıyor. Apartmanda da çok oyalanmıyor. Bisikleti alıp çıkıyor" ifadelerini kullandı.