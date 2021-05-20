Beylikdüzü'nde araçla uyuşturucu satan şüpheli ve kız arkadaşı tutuklandı - Son Dakika

BEYLİKDÜZÜ'nde uyuşturucu satan C.Y. ve kız arkadaşı S.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Beylikdüzü "Baran" lakaplı bir kişi ve kız arkadaşı tarafından araç ile bonzai olarak tabir edilen uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde polise ihbarda bulunuldu. Harekete geçen ekipler, aracın S.S.'ye (40) ait olduğunu belirledi. S.S.'nin Esenyurt'ta ikamet adres çevresi kontrol edildiğinde aracın park halinde olduğu tespit edildi. Takibe alınan aracın bagaj kısmından bir şeyler alması üzerine yakalanan C.Y.'nin üst aramasında 84 gram bonzai ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda yakalanan C.Y.'nin, S.S. isimli kişinin erkek arkadaşı olduğu belirlendi. Şüphelilerin ikametine yapılan aramada S.S. de yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 421 gram bonzai ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan 19 Mayıs 2021 tarihinde adli makamlara sevk edilen şüphelilerden tutuklanarak cezaevine konuldu.

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