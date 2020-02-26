BEYLİKDÜZÜ'NDE AVM'DE KARISINI BIÇAKLADI (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel BEYLİKDÜZÜ'NDE AVM'DE KARISINI BIÇAKLADI (1) - Son Dakika

BEYLİKDÜZÜ'NDE AVM'DE KARISINI BIÇAKLADI (1)

6 saat önce

BEYLİKDÜZÜ'nde bir AVM'de boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE AVM'DE KARISINI BIÇAKLADI (1), System.String[]

BEYLİKDÜZÜ'nde bir AVM'de boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı.

Olay Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM'de saat 15.30 sıralarında yaşandı. 42 yaşındaki Saniye Y., daha önce de bıçaklı saldırıya uğradığı için uzaklaşma kararı aldırdığı kocası Erkan Y. ile karşılaştı. Erkan Y., boşanma davaları süren karısını bacağından bıçakladı. Yaralı kadın için olay yerine ambulans çağrılırken saldırgan koca ise kaçtı. Bir çocuk annesi kadın ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Polis kaçan kişiyi arıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralının ambulansa taşınması

-Hastaneye getirilişi

-Kadının ambulansa konulması

-Detaylar


Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:10 Kaynak: DHA
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