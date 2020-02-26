BEYLİKDÜZÜ'NDE AVM'DE KARISINI BIÇAKLADI (2) - Son Dakika

İstanbul DHA - BEYLİKDÜZÜ'nde bir AVM'de boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı.

Olay Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM'de saat 15.30 sıralarında yaşandı. 42 yaşındaki Saniye Y., daha önce de bıçaklı saldırıya uğradığı için uzaklaşma kararı aldırdığı kocası Erkan Y. ile karşılaştı. Erkan Y., boşanma davaları süren karısını bacağından bıçakladı. Yaralı kadın için olay yerine ambulans çağrılırken saldırgan koca ise kaçtı. Bir çocuk annesi kadın ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Polis kaçan kişiyi arıyor.

SALDIRGAN GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan saldırganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir internet kafeye giren saldırganın, kadının geldiğini görünce kafeden çıktığı görülüyor. Saldırgan daha sonra kadını bıçaklayarak kaçıyor.

Görüntü Dökümü:

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Saldırganın güvenlik kamerası görüntüleri (ek )

-Yaralının ambulansa taşınması

-Hastaneye getirilişi

-Kadının ambulansa konulması

-Detaylar