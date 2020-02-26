Beylikdüzü'nde AVM'de karısını bıçakladı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde AVM'de karısını bıçakladı (2) - Son Dakika

Beylikdüzü'nde AVM'de karısını bıçakladı (2)

6 saat önce

BEYLİKDÜZÜ'nde bir AVM'de boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı.

Beylikdüzü'nde AVM'de karısını bıçakladı (2), System.String[]
BEYLİKDÜZÜ'nde bir AVM'de boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı.

Olay Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM'de saat 15.30 sıralarında yaşandı. 42 yaşındaki Saniye Y., daha önce de bıçaklı saldırıya uğradığı için uzaklaşma kararı aldırdığı kocası Erkan Y. ile karşılaştı. Erkan Y., boşanma davaları süren karısını bacağından bıçakladı. Yaralı kadın için olay yerine ambulans çağrılırken saldırgan koca ise kaçtı. Bir çocuk annesi kadın ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Polis kaçan kişiyi arıyor.

SALDIRGAN GÜVENLİK KAMERASINDAÖte yandan saldırganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir internet kafeye giren saldırganın, kadının geldiğini görünce kafeden çıktığı görülüyor. Saldırgan daha sonra kadını bıçaklayarak kaçıyor.


- İstanbul
Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:46 Kaynak: DHA
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