Beylikdüzü'nde avm'de karısını bıçaklayan adam polise teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde avm'de karısını bıçaklayan adam polise teslim oldu - Son Dakika

Beylikdüzü'nde avm'de karısını bıçaklayan adam polise teslim oldu

6 saat önce

Beylikdüzü'nde AVM'de boşanmak istediği için karısını bıçaklayan Erkan Y. polise teslim oldu.

Beylikdüzü'nde AVM'de boşanmak istediği için karısını bıçaklayan Erkan Y. polise teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erkan Y. adliyeye sevk edildi.

Beylikdüzü 'nde bulunan AVM'de dün meydana gelen olayda kuaförde çalışan 42 yaşındaki Saniye Y., daha önce de bıçaklı saldırıya uğradığı için uzaklaşma kararı aldırdığı kocası Erkan Y. tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı. Yaralı kadın kaldırıldığı hastane de tedavi altına alınırken, Erkan Y. bir süre sonra polis ekiplerine teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erkan Y. sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Beylikdüzü'nde avm'de karısını bıçaklayan adam polise teslim oldu

Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:04 Kaynak: DHA
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