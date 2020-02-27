Son Dakika › Güncel › Beylikdüzü'nde avm'de karısını bıçaklayan adam polise teslim oldu - Son Dakika
Beylikdüzü'nde avm'de karısını bıçaklayan adam polise teslim oldu
6 saat önce
Beylikdüzü'nde AVM'de boşanmak istediği için karısını bıçaklayan Erkan Y. polise teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:04 Kaynak: DHA
Beylikdüzü'nde AVM'de boşanmak istediği için karısını bıçaklayan Erkan Y. polise teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erkan Y. adliyeye sevk edildi.
Beylikdüzü 'nde bulunan AVM'de dün meydana gelen olayda kuaförde çalışan 42 yaşındaki Saniye Y., daha önce de bıçaklı saldırıya uğradığı için uzaklaşma kararı aldırdığı kocası Erkan Y. tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı. Yaralı kadın kaldırıldığı hastane de tedavi altına alınırken, Erkan Y. bir süre sonra polis ekiplerine teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erkan Y. sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Son Dakika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 3 şehidimiz var, rejimin kaybı çok büyük Koronavirüs en çok 80 yaşının üzerindeki insanları öldürürken 0-9 yaş arasında ölüme rastlanmadı Kırıkkale'de çitçilerin ürettiği yöresel ürünler, valilik tarafından satılıyor İstanbul-doktoru tehdit etti, gazeteden özür ilanı yayımladı