BEYLİKDÜZÜ'NDE AVM'DE YANGIN PANİĞİ - Son Dakika

BEYLİKDÜZÜ'NDE AVM'DE YANGIN PANİĞİ

Ersan SAN / BEYLİKDÜZÜ'nde alışveriş merkezinde trafoda yangın çıktı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE AVM'DE YANGIN PANİĞİ, System.String[]

Ersan SAN/ BEYLİKDÜZÜ'nde alışveriş merkezinde trafoda yangın çıktı. Avm'nin içerisini duman kaplarken, elektriklerin kesilmesi nedeniyle asansörde mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı.

Beylikdüzü'nde bulun alışveriş merkezinde iddiaya göre saat 14.40 sıralarında trafoda yangın çıktı. Yangın nedeniyle elektrikler kesilirken içerisini duman kapladı. Bu sırada asansörde bulunanlar mahsur kaldı. Yoğun duman nedeniyle panikleyen AVM'dekiler kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler öncelikle asansörde kalanları tahliye etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Beylikdüzü, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 15:23 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYLİKDÜZÜ'NDE AVM'DE YANGIN PANİĞİ - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Diyarbakır'da 1,7 ton esrar ele geçirildi Savunma sanayiinde geleceğimiz emin ellerde! Erdoğan, gençlerin ürettiği füzeyi böyle imzaladı Metrobüste yolculara aldırış etmeyen bir kişi bağırarak ezan okuyup namaz kıldı Lille formasıyla ilk golünü atan Burak Yılmaz, Fransız basınında manşet oldu 3 can alan taksici kavgasında kan donduran görüntü! Önce vurdu, sonra arabayla üstünden geçti Aşçının kopan parmağı işçinin yemeğinden çıktı Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim
Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış         
15:37
Ezdiği kedi can çekişirken bir kez daha üzerinden geçti Ezdiği kedi can çekişirken bir kez daha üzerinden geçti         
15:19
Beylikdüzü'ndeki bir alışveriş merkezinde meydana gelen yangın kontrol altına alındı Beylikdüzü'ndeki bir alışveriş merkezinde meydana gelen yangın kontrol altına alındı         
15:00
Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi         
14:10
Sokağa saçılan binlerce lira vatandaşlar tarafından saniyeler içinde toplandı Sokağa saçılan binlerce lira vatandaşlar tarafından saniyeler içinde toplandı         
13:25
Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu         
13:07
Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı         
12:46
Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu         
11:47
Hülya Avşar, Ayvalık'ta Çiçek Adasını satın alıyor Hülya Avşar, Ayvalık'ta Çiçek Adasını satın alıyor         
10:56
Çaldıkları 154 bin lira değerindeki kabloları 2 bin liraya sattılar! Hurdacıların da başını yediler Çaldıkları 154 bin lira değerindeki kabloları 2 bin liraya sattılar! Hurdacıların da başını yediler         
09:51
21 yıllık mahalleli bile farkında değil! Babazakir türbesi iki bina arasında kaldı 21 yıllık mahalleli bile farkında değil! Babazakir türbesi iki bina arasında kaldı         
09:47
9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı 9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı         
09:18
Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu         
08:48
Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü         
08:15
Oyuncu Nihat Altınkaya, 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi Oyuncu Nihat Altınkaya, 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi         
00:56
Borussia Dortmund'un yeni fitness antrenörü Alica Schmidt, cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor Borussia Dortmund'un yeni fitness antrenörü Alica Schmidt, cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor         
23:34
Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi! Parayı ödedi ama eşi geri gelmedi Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi! Parayı ödedi ama eşi geri gelmedi         
21:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2020 15:51:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BEYLİKDÜZÜ'NDE AVM'DE YANGIN PANİĞİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei