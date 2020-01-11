BEYLİKDÜZÜ'NDE AVM'DEKİ İŞYERİNİ KURŞUNLAYAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika
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BEYLİKDÜZÜ'NDE AVM'DEKİ İŞYERİNİ KURŞUNLAYAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

6 saat önce

Ali ABLAY/ BEYLİKDÜZÜ'nde AVM içindeki işyerini kurşunlayan şüpheliler yakalandı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE AVM'DEKİ İŞYERİNİ KURŞUNLAYAN ŞÜPHELİLER KAMERADA, System.String[]

Ali ABLAY/ BEYLİKDÜZÜ'nde AVM içindeki işyerini kurşunlayan şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin işyerini kurşunlamaları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Beylikdüzü Barış Mahallesi Adakent Caddesi'nde bulunan alışveriş merkezinde 02 Ocak günü meydana geldi. Ali H. ve Özlem Y. isimli iki kişi AVM'de bulunan bir işyerinde sigara içtikleri gerekçesiyle şüphelileri uyardı. Uyarıda bulunan kişiler şüpheliler tarafından darp edildi. Gruptakilerden ikisi akşam saatlerinde tekrar buraya gelerek, işyerini kurşunladı. Kurşunlama anları güvenlik kameralarına yansıdı. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olaya karıştıkları tespit edilen Umut A. (19), İbrahim Doğukan I. (22), Umutcan Ç. (21), Serhat B. (20) ve Habib Rojhat Y. (21) isimli 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan 1 ruhsatsız tabanca ve 1 pompalı tüfeğe el konuldu.

Yapılan incelemede işyerini kurşunlama olayının İbrahim Doğukan I. ve Serhat B. tarafından gerçekleştirildiği, diğer şüphelilerin darp olayına karıştıkları tespit edildi. Şüphelilerden Umutcan Ç. ve Habib Rojhat Y. (21) işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Umut A, İbrahim Doğukan I. ve Serhat B. ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-AVM'de gezen şüpheliler

-2 şüphelinin işyerini kurşunlaması

-Kaçmaları


Barış Mahallesi, Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 03:45 Kaynak: DHA
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