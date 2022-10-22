Beylikdüzü'nde AVM otoparkında 'hızlı gittin' dedi, öldüresiye darp edildi

Hastaneye giderken bilincini kaybederek kaza yapan genç, 1 aylık yaşam mücadelesinin ardından yaşamını yitirdi

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde AVM otoparkında hızlı gittiği için uyardığı iki genç tarafından tekmeler ve sopalarla öldüresiye darp edilen genç, kendi imkanlarıyla hastaneye gitmeye çalıştığı sırada bilincini kaybederek kaza yaptı. Hastanede yoğun bakıma alınan genç, 1 aylık yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybederken, saldırganlar ise tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz ay Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM'nin otoparkında yaşandı. İddiaya göre, nalbur dükkanı çalışanı Bilal Zorel gece saatlerinde kız arkadaşı ile gittikleri mekanın otopark çıkışında hızlı gittiği için bir aracın arkasından bağırdı. Araçtan inen Çağatay E.Ç. ve Emrah B. (24), Zorel'i sopa tekme ve yumruklarla darp etti. Zorel darp sonrası yanındaki kız arkadaşı A.K. ile kendi imkanı ile hastaneye giderken, yolda fenalaşarak kaza yaptı. Kaza sırasında kız arkadaşı A.K.'nin ise kolu kırıldı.

Travma geçirince yoğun bakıma alındı

Hastaneye kaldırılan Zorel burada travma geçirince yoğun bakıma kaldırıldı. Genç adam 1 ay süren yoğun bakım mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Kız arkadaşı ifade verdi

A.K. tedavisinin ardından polis ekiplerine ifade vererek yaşanan olayı anlattı. Otoparkın araç giriş çıkış kamerasını izleyen polis, çok sayıda suç kaydı bulunan Çağatay E.Ç. ve Emrah B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İlk ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.