BEYLİKDÜZÜ'NDE AYAKKABI HIRSIZLARI KAMERADA - Son Dakika

Beylikdüzü 'nde apartmana giren 3 şüpheli kapı önlerinde duran ayakkabıları çaldı. Şüphelilerden ikisi otomobilde bekleyip etrafı gözlerken diğer şüphelinin ayakkabıları çaldığı anlar apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Barış Mahallesi'nde 28 Temmuz Salı günü saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Binanın önüne gelen 3 şüpheliden ikisi otomobilde etrafı gözlerken, diğeri ayakkabıları almak için içeriye girdi. Kameralara ve binada bulunan kişilere aldırmayan kimliği belirsiz kişi, katları gezerek ayakkabıları çantaya koydu. Yüzünü maske ve gözlükle kapatan şüphelinin özellikle pahalı ayakkabıları seçtiği öğrenildi. Şüpheli, aileleri tarafından çocuklara alınan bayramlık ayakkabıları da alarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Hırsızlık anı binanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde 3 şüphelinin otomobille bina önüne geldiği, birinin içeriye girmek için bir süre kapının önünde beklediği görülüyor. Posta kutularıyla ilgilenen şüpheli, başka bir kişinin kapıyı açmasıyla içeriye giriyor. Katlardaki kameralara aldırış etmeyen kişi, ayakkabıları yanında getirdiği çantaya koyuyor.

Bina sakini Serhat Kurt, "Geçtiğimiz hafta salı günü oldu. Birkaç gün sonra bayram tatili vardı. Kapımızı açtığımızda çocuğum ayakkabısının olmadığını gördü. Ayakkabıyı yeni almıştık zaten. Bin lira civarı maliyeti vardı ayakkabının. Aynı şekilde diğer arkadaşların da ayakkabıları çalınmış. Onlar da maliyetli ayakkabılar. Zaten sıradan ayakkabıları çalmıyorlar. Kıymetli ve değerli ayakkabıları çalmışlar. Daha önce de yaşadık aynı olayı." diye konuştu.

- İstanbul