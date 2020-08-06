Beylikdüzü'nde ayakkabı hırsızları kamerada - Son Dakika

Beylikdüzü'nde ayakkabı hırsızları kamerada

Beylikdüzü'nde apartmana giren 3 şüpheli kapı önlerinde duran ayakkabıları çaldı.

Beylikdüzü 'nde apartmana giren 3 şüpheli kapı önlerinde duran ayakkabıları çaldı. Şüphelilerden ikisi otomobilde bekleyip etrafı gözlerken diğer şüphelinin ayakkabıları çaldığı anlar apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, Barış Mahallesi'nde 28 Temmuz Salı günü saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Binanın önüne gelen 3 şüpheliden ikisi otomobilde etrafı gözlerken, diğeri ayakkabıları almak için içeriye girdi. Kameralara ve binada bulunan kişilere aldırmayan kimliği belirsiz kişi, katları gezerek ayakkabıları çantaya koydu. Yüzünü maske ve gözlükle kapatan şüphelinin özellikle pahalı ayakkabıları seçtiği öğrenildi. Şüpheli, aileleri tarafından çocuklara alınan bayramlık ayakkabıları da alarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Hırsızlık anı binanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde 3 şüphelinin otomobille bina önüne geldiği, birinin içeriye girmek için bir süre kapının önünde beklediği görülüyor.

- İstanbul Hırsızlık anı binanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde 3 şüphelinin otomobille bina önüne geldiği, birinin içeriye girmek için bir süre kapının önünde beklediği görülüyor. Posta kutularıyla ilgilenen şüpheli, başka bir kişinin kapıyı açmasıyla içeriye giriyor. Katlardaki kameralara aldırış etmeyen kişi, ayakkabıları yanında getirdiği çantaya koyuyor.Bina sakini Serhat Kurt , "Geçtiğimiz hafta salı günü oldu. Birkaç gün sonra bayram tatili vardı. Kapımızı açtığımızda çocuğum ayakkabısının olmadığını gördü. Ayakkabıyı yeni almıştık zaten. Bin lira civarı maliyeti vardı ayakkabının. Aynı şekilde diğer arkadaşların da ayakkabıları çalınmış. Onlar da maliyetli ayakkabılar. Zaten sıradan ayakkabıları çalmıyorlar. Kıymetli ve değerli ayakkabıları çalmışlar. Daha önce de yaşadık aynı olayı." diye konuştu.- İstanbul

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 09:30

Kaynak: DHA

Son Dakika

Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı

Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu

Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap

Bakan Koca, koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı

Esnaf, erkek çocuğu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti

Psikolojik sorunları olan şahıs, bilerek yaktığı iş yeri için "Yanlışlıkla oldu" dedi!

Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor

Temmuz ayında spor dünyasında en çok konuşulan isimler belli oldu! Fatih Terim ve Burak Yılmaz listenin zirvesinde

Son Dakika: Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'la sözleşme imzaladı

Tokat'ın 2 bin yıllık termal suyu, bölgeye kurulan tesisle yeniden şifa dağıtmaya başladı

Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak

Son Dakika: Altının gram fiyatı 481 lirayla tarihi rekorunu tazeledi

İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim

Fenerbahçe, Caner Erkin'le anlaşma sağladı

ABD, seçimlere müdahale edeni tespit edene 10 milyon dolar ödül verecek