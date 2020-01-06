BEYLİKDÜZÜ'NDE AYNI EĞLENCE MEKANINDA YİNE KAVGA.. - Son Dakika
Son Dakika Güncel BEYLİKDÜZÜ'NDE AYNI EĞLENCE MEKANINDA YİNE KAVGA.. - Son Dakika

BEYLİKDÜZÜ'NDE AYNI EĞLENCE MEKANINDA YİNE KAVGA..

6 saat önce

BEYLİKDÜZÜ'nde Afrikalı kökenli bir grubun çalışanlarca dövüldüğü gece kulübünde yine kavga çıktı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE AYNI EĞLENCE MEKANINDA YİNE KAVGA.., System.String[]

EĞLENCE KULÜBÜ DÖVÜŞ KULÜBÜNE DÖNDÜ

Ersan SAN - İstanbul DHA - BEYLİKDÜZÜ'nde Afrikalı kökenli bir grubun çalışanlarca dövüldüğü gece kulübünde yine kavga çıktı. Özel güvenlik görevlilerinin 3 müşteriyi feci şekilde dövmesi kameraya yansıdı

Beylikdüzü'nde yabancı uyruklular geçtiğimiz Mayıs ayında eğlence kulübünün önünde feci şekilde dövülmüştü. Aynı eğlence mekanında yine özel güvenlik görevlisi dehşeti yaşandı. 16 Aralık'ta mekandan çıkartılan 3 kişi, gece kulübünün önünde  feci şekilde dövüldü. Olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Aldıkları darbelerle yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

OLAY KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde mekandan 3 kişinin dışarıya çıkartıldıktan sonra yumruklarla yere düştüğü  görünüyor. Yedikleri dayağın etkisiyle yerden uzun süre kalkamayan 3 kişi daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi ediliyor

Görüntü Dökümü:

---------

-Son kavganın görüntüsü

-Geçtiğimiz aylarda yaşanan kavga


Beylikdüzü, İstanbul, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'un ardından İzmir'de de simide zam yapılması istendi
Tuba Ünsal'dan Şeyma Subaşı'na sert sözler: Bu artık ahlak erozyonunun geldiği son nokta Bakırköy'deki dehşetin avm kamerasına yansıyan yeni görüntüsü 200'e yakın erkeğe tecavüz edip görüntüleri kayda alan adama müebbet hapis cezası verildi

Son Dakika Haberleri
17:56 Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
17:55 Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu (5) - Son Dakika
17:55 TÜBİTAK Başkanı Mandal, Tokat'ta öğrencilere kitap dağıttı (2) - Son Dakika
17:51 Tosya'da yoğun kar yağışı başladı - Son Dakika
17:50 Başkan Yüce, "Sakarya'nın ulaşımı Türkiye'de örnek model olacak" - Son Dakika
17:48 Meteoroloji 10 il için için kuvvetli yağış uyarısı yaptı - Son Dakika
15:58 Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 17:58:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BEYLİKDÜZÜ'NDE AYNI EĞLENCE MEKANINDA YİNE KAVGA.. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]