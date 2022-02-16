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Aynı firmaya 1 ay içinde hırsızlık ve hırsızlık girişimi - Son Dakika

Aynı firmaya 1 ay içinde hırsızlık ve hırsızlık girişimi

16.02.2022 11:08

Beylikdüzü'nde geçtiğimiz hafta sabah saat 7 sıralarında bir tekstil firmasına gelen hırsızlar alarma ve çevredeki vatandaşlara aldırmadan 3 dakika içinde yaklaşık 80 bin TL malzeme çaldı.

Beylikdüzü'nde geçtiğimiz hafta sabah saat 7 sıralarında bir tekstil firmasına gelen hırsızlar alarma ve çevredeki vatandaşlara aldırmadan 3 dakika içinde yaklaşık 80 bin TL malzeme çaldı. Aynı iş yerinin 1 ay önce de gündüz vakti başka şüpheliler tarafından hırsızlık girişimine maruz kaldığı şüphelilerin kadın personeli görünce kaçtığı öğrenildi.

Olay, Yakuplu Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta sabah 7 sıralarında meydana geldi. Bir tekstil firmasına araçla gelen 5 hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerası, alarm ve çevreden geçenlere aldırış etmeden 3 dakika içerisinde piyasa değeri 70-80 bin lira olan iplikleri çalıp kayıplara karıştı. Çalan alarm üzerine güvenlik firmasından aranan iş yeri çalışanları olay yerine gelerek güvenlik kamerası ile birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Yaşanan anları anlatan iş yeri çalışanı Gürkan Kulgi, "Yaklaşık 70 bin lira değerine bir zararımız oldu. Kepenkleri levye ile açmışlar. Alarm ve kameralara rağmen kapıları kırıp içeriye giriyorlar. Biz 15 dakika sonra geldik. 3 dakika içinde yüklemeyi tamamlayıp gittiler. Şikayetçi olduk. Ekipler geldi parmak izi aldı eldiven kullanıldığı söylenildi. Herhangi bir şey çıkmadı. Ekipler çalışmaya devem ediyor. Daha öncede 3 Ocak'ta saat 11 civarı başka bir olay daha yaşandı. Arkadaş tesadüfen karşılaştı bırakıp kaçtılar. Onları bu son şikayetimizde karakola gittiğimizde yakalandıklarını söylediler. Onların kolları olabilir diye düşünüyoruz" dedi.

1 AY ÖNCEDE AYNI YERDE HIRSIZLIK GİRİŞİMİ, PERSONELİ GÖRÜP KAÇTILAR

Hırsızlığa maruz kalan iş yerinin 1 ay öncede aynı iş yerinde hırsızlık girişimi olduğu öğrenildi. Yaşanan anlarda bir aracın depo önüne yaklaştığını gören kadın personelin şüphelilere yaklaşmasıyla şahısların kaçmaları da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntülerde hırsızların dükkan önüne gelmeleri, kepenkleri sökmeleri görülüyor. Görüntülerin devamında ise hırsızların iplik yüklü çuvalları alıp araca götürmeleri görülüyor.

(Murat Delice - Mert Yıldırım/ İHA)

Aynı firmaya 1 ay içinde hırsızlık ve hırsızlık girişimi
Aynı firmaya 1 ay içinde hırsızlık ve hırsızlık girişimi
Aynı firmaya 1 ay içinde hırsızlık ve hırsızlık girişimi
Aynı firmaya 1 ay içinde hırsızlık ve hırsızlık girişimi
Aynı firmaya 1 ay içinde hırsızlık ve hırsızlık girişimi
Aynı firmaya 1 ay içinde hırsızlık ve hırsızlık girişimi
Aynı firmaya 1 ay içinde hırsızlık ve hırsızlık girişimi

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Türk Lirası, Beylikdüzü, Hırsızlık, Yakuplu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aynı firmaya 1 ay içinde hırsızlık ve hırsızlık girişimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aynı firmaya 1 ay içinde hırsızlık ve hırsızlık girişimi - Son Dakika
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