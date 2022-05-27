STANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE BANKA SOYGUNU GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika
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STANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE BANKA SOYGUNU GÜVENLİK KAMERASINDA

27.05.2022 18:27

? BEYLİKDÜZÜ'nde, bir bankaya girip güvenlik görevlisinden silahını alıp, 80 bin dolarlık soygun yapan şüpheliler kayıplara karıştı.

? BEYLİKDÜZÜ'nde, bir bankaya girip güvenlik görevlisinden silahını alıp, 80 bin dolarlık soygun yapan şüpheliler kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir bankada yaşandı. Banka önünde bekleyen 2 kişi, uygun bir an bekledikten sonra içeri girdi. Güvenlik görevlisini etkisiz hale getirip, belinden tabancasını alan soyguncular, 80 bin doları çantaya doldurduktan sonra olay yerinden geldikleri motosiklete binerek ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin soyguncuları yakalama çalışması devam ediyor.

BANKAYI SOYDULAR

Soygunu anlatan Kamil Akyapı, Silah çekip, bankayı soydular. Ben de hemen yan tarafta okulda çalışıyorum. Çekip gittiler. Ondan sonra polisler geldi. 2 kişiydiler, silahları vardı. Soyguncuların girdiğini gördüm dedi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Soygun anları ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülere soyguncuların beklediği, içeri girdiği, güvenlik görevlisinden silahlı alıp, ayrıldığı anlar yansıdı.

STANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE BANKA SOYGUNU GÜVENLİK KAMERASINDA
STANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE BANKA SOYGUNU GÜVENLİK KAMERASINDA
STANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE BANKA SOYGUNU GÜVENLİK KAMERASINDA
STANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE BANKA SOYGUNU GÜVENLİK KAMERASINDA
STANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE BANKA SOYGUNU GÜVENLİK KAMERASINDA
STANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE BANKA SOYGUNU GÜVENLİK KAMERASINDA
STANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE BANKA SOYGUNU GÜVENLİK KAMERASINDA
STANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE BANKA SOYGUNU GÜVENLİK KAMERASINDA
STANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE BANKA SOYGUNU GÜVENLİK KAMERASINDA
STANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE BANKA SOYGUNU GÜVENLİK KAMERASINDA
STANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE BANKA SOYGUNU GÜVENLİK KAMERASINDA
STANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE BANKA SOYGUNU GÜVENLİK KAMERASINDA
STANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE BANKA SOYGUNU GÜVENLİK KAMERASINDA
STANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE BANKA SOYGUNU GÜVENLİK KAMERASINDA
STANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE BANKA SOYGUNU GÜVENLİK KAMERASINDA
STANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE BANKA SOYGUNU GÜVENLİK KAMERASINDA
STANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE BANKA SOYGUNU GÜVENLİK KAMERASINDA

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel STANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE BANKA SOYGUNU GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika


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