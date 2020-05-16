Beylikdüzü'nde bankadan çıkan adama gasp dehşeti kamerada - Son Dakika

Ali ABLAY/ BEYLİKDÜZÜ'nde bankadan çektiği 67 bin lira ile çıkan adamı darp ederek, parasını gasp eden şüpheli tutuklandı. Darp ve gasp anları kameralara saniye saniye yansıdı.

Yakuplu Mahallesi'nde 14 Mayıs tarihinde bankaya giderek para çeken A.R.Ö., yanına yaklaşan bir kişi tarafından 'Aracını niye buraya park ettin' bahanesi ile darp edildi. Darp olayından sonra bankadan çektiği 67 bin liranın üstünde olmadığını fark eden A.R.Ö., polise giderek şikayetçi oldu.