Beylikdüzü'nde Barış ve Sevgi Buluşmaları sürüyor - Son Dakika

Beylikdüzü'nde Barış ve Sevgi Buluşmaları sürüyor

İSTANBUL - Beylikdüzü Belediyesi'nin bu yıl 7'ncisini düzenlediği Barış ve Sevgi Buluşmalarında "Çardak Altı Sohbetleri"nin bu akşamki konuğu Emin Çapa ve Beste Naz Süllü oldu. "Tazelenme" temalı söyleşiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları, çeşitli etkinlikler ile devam ediyor. Etkinlikler arasında bulunan Çardak Altı Sohbetleri bu akşam, 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesinde gerçekleşti. Programın moderatörlüğünü Duygu Demirdağ yaparken, konuklar Emin Çapa ve Beste Naz Süllü'ydü. Geçen yılki teması 'umut' olan Çardak Altı Sohbetlerinin bu yılki teması "Tazelenme" oldu. Gerçekleştirilen programın konusu da bu kapsamda, "Tazelenme ve Ekonomi" olarak belirlendi. Konuklar Duygu Demirdağ moderatörlüğünde yaklaşık 1 saat boyunca tazelenme ve ekonomi üzerine görüşlerini beyan etti.

Beylikdüzü Belediye başkanı Mehmet Murat Çalık da programı seyirciler ile birlikte izledi. Beylikdüzülü seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin girişinde seyircilere, dezenfektan verildi ve ateşleri ölçüldü. Etkinlik alanındaki sandalyeler de sosyal mesafe kuralına göre düzenlendi. Gece Mezatı ise 21.30- 22.15 saatleri arasında yapıldı.

"Beylikdüzü değişimin dönüşümün başladığı yer değişim dönüşüm devam edecek"

Programın sonun konuşmacılara teşekkür etmek için sahneye çıkan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Çok bilgilendik. Ders niteliğinde oldu bizim için herhalde birçok insan sarıp sarıp izleyecektir bunu. Bugün 4 Eylül Sivas Kongresinin 101. yılı. O şuuru o milli ruhu devam ettiriyoruz. Beylikdüzü değişimin dönüşümün başladığı yer değişim dönüşüm devam edecek" şeklinde konuştu.