BEYLİKDÜZÜ'NDE BARİYER OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI - Son Dakika
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BEYLİKDÜZÜ'NDE BARİYER OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI

06.05.2022 23:27

BEYLİKDÜZÜ'nde yolda süratle ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyere çarptı.

BEYLİKDÜZÜ'nde yolda süratle ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyere çarptı. Bariyerin ok gibi saplandığı otomobilin sürücü yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi bağlantı yolunda meydana geldi. Yolda hızla ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 MM 7071 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı. Bariyerler otomobilin ön camından girerek arka camına kadar girdi. Sürücüsünün yaralandığı otomobil araç metal yığınına döndü. Kazanın bildirilmesi üzerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, metal yığınının arasından güçlükle çıkarılarak ambulansta ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. İncelemelerin ardından araç çekiciyle kaldırıldı.

Kazanın hemen yakınındaki bir şirketin güvenlik görevlisi Veli Parasır, Çok büyük bir ses duydum. Sese bakarak büyük bir araç kaza yaptı diye düşündüm. Sanırım hızlı geliyordu ve bir anlık dalgınlık sonucu kaza oldu dedi

BEYLİKDÜZÜ'NDE BARİYER OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI
BEYLİKDÜZÜ'NDE BARİYER OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI
BEYLİKDÜZÜ'NDE BARİYER OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI
BEYLİKDÜZÜ'NDE BARİYER OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI
BEYLİKDÜZÜ'NDE BARİYER OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI
BEYLİKDÜZÜ'NDE BARİYER OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI
BEYLİKDÜZÜ'NDE BARİYER OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYLİKDÜZÜ'NDE BARİYER OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI - Son Dakika


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