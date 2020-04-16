Beylikdüzü'nde bayram coşkusu balkonlardan taşacak - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde bayram coşkusu balkonlardan taşacak

6 saat önce

Korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl sokaklarda ve meydanlarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının yasaklanmasının ardından Beylikdüzü Belediyesi, ilçe halkını "100. yılında, evlere sığmayan 23 Nisan" kutlamalarına katılmaya davet etti.

Beylikdüzü'nde bayram coşkusu balkonlardan taşacak, System.String[]

Korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl sokaklarda ve meydanlarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının yasaklanmasının ardından Beylikdüzü Belediyesi, ilçe halkını "100. yılında, evlere sığmayan 23 Nisan" kutlamalarına katılmaya davet etti.


Beylikdüzü Belediyesi, ilçe halkını "100. yılında, evlere sığmayan 23 Nisan" kutlamalarına katılmaya davet etti. Korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl sokaklarda ve meydanlarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının yasaklanmasının ardından Belediye, 23nisan.beylikduzu.istanbul adresli web sitesi üzerinden birbirinden nitelikli programlar hazırladı. 23 Nisan için özel olarak hazırlanan sitede vatandaşları ilk olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı karşılıyor. "Her Bir Fotoğraf O'nu Anlatır" isimli kolaj çalışmanın çocukların fotoğraflarından oluşacak olması günü daha da anlamlı kılıyor. Sitedeki adımları takip ederek gönderilen fotoğraflar ile çocuklar Atatürk mozaiğinin bir parçası olacak.


"100. yıl coşkusunu evlerden taşıracağız"


Yaşanan olumsuzlukların kutlamalara engel olmayacağını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Bu yıl demokrasimizin kalesi olan TBMM'nin 100. yılını kutluyoruz. 23 Nisan aynı zamanda Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği ilk bayram. 23 Nisan salgın günlerine denk geldiği için maalesef meydanları ve sokakları dolduramayacağız. Ama bu durum bayramımızı kutlamaya engel değil. 23 Nisan'ın 100. yıl coşkusunu evlerden taşıracağız. Beylikdüzü Belediyesi olarak 100. yıla özel etkinlikler hazırladık. Tüm çocuklarımızı 23 Nisan etkinliklerimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.


100. yılın çocuklarıyla sohbet


23 Nisan'a özel sohbet ve konser programlarının düzenleneceği etkinlikler kapsamında; saatler 15.00'ı gösterdiğinde Beylikdüzü Belediyesi'nin TV kanalında "100. yılın çocuklarıyla sohbet" isimli programda usta hikaye anlatıcısı yazar Sunay Akın, ulusal egemenliğin tüm ruhunu ve TBMM'nin açılışına dair süreci "İşte O Gün" başlığıyla, tüm coşkusuyla canlı yayında aktaracak. Sunay Akın'ın ardından ise Şevval Sam ve Sinan Meydan 23 Nisan canlı yayınına konuk olacak. Konukların canlı sohbetleri sonrasında; ulusal egemenliğin 100. yılının çocukları, Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'la video bağlantısıyla bir araya gelecek. Çocuklar, nasıl bir gelecek ve nasıl bir Beylikdüzü istediklerini, umutlarını ve hayallerini Başkan Çalık ile paylaşacak.


Hep bir ağızdan 23 Nisan


Beyllikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası ise, "Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası ile 23 Nisan şarkıları" ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel 23 Nisan şarkısını seslendirecek. Orkestra üyelerinin performanslarından oluşturulan derleme, 23 Nisan Perşembe günü, tüm Beylikdüzü Belediyesi sosyal medya hesaplarında, web sitesinde ve ses araçlarından yapılacak yayınla Beylikdüzü sokaklarında yankılanacak. Birbirinden renkli ve keyifli anların yaşanacağı kutlamalarda saatler 19.00'ı gösterdiğinde ise 23 coşkusu evlerden taşacak. "Saat 19.00'da herkes camlarda" çağrısı yapan Beylikdüzü Belediyesi vatandaşları, 23 Nisan'da balkon ve camları süsleyerek hep bir ağızdan bayraklarla 23 Nisan şarkısını söylemeye davet etti.


23nisan.beylikduzu.istanbul adresli web sitesinde ayrıca çocukları bir de sürpriz bekliyor. Çocukların yaptığı resimlerin Beylikdüzü'ndeki parklara resmedileceğini belirten Başkan Çalık vatandaşlara, "Çocuklarımızın hayallerini sokaklarla buluşturarak 23 Nisan'da parkları çocuklarımızın hayalleriyle donatacağız. Siz de çocuğunuzun çizdiği "hayalindeki dünyayı" bize gönderin, kentimizin parklarını onların düşlerine boyayalım" çağrısı yaptı. - İSTANBUL

Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü, 23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 02:20 Kaynak: İHA

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