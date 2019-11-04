Beylikdüzü'nde Belediye Meclisi maskeleriyle dikkat çekti

Beylikdüzü Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nın 1'nci oturumuna Lösemili Çocuklar Haftası'na dikkat çekmek amacıyla yüzlerinde maskeler ile gelen Başkan Çalık ve meclis üyeleri, "Maskemi Takarım Farkındalık Oluştururum" dedi.



Beylikdüzü Belediyesi, Kasım Ayı Meclisi'nin 1. oturumu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık başkanlığında gerçekleşti. Belediye meclis salonunda düzenlenen toplantıya, Lösemili Çocuklar Haftası'na dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yüzlerinde maskeler ile gelen Başkan Çalık ve meclis üyeleri "Maskemi Takarım Farkındalık Oluştururum" dedi. Çalık, "Evlatlarımızın o küçük bedenleriyle nasıl zorluklarla mücadele ettiklerini biliyoruz. Kocaman yürekli evlatlarımız için farkındalık oluşturmak, ailelerine destek olmak ve kök hücre bağışına dikkat çekmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Birçok özel günle ilgili temennilerini iletti



Kasım ayı içerisinde gerçekleşecek önemli günlere değinen Başkan Çalık, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, sınırda oluşan terör tehdidine karşı mücadele eden Mehmetçiğe şükranlarını sunarak tüm şehitlere rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve gazilere acil şifalar diledi. Başkan Çalık toplantıda ayrıca, Kızılay Haftası, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü, 12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, Dünya Çocuk Kitapları Haftası, 17 Kasım Dünya Komşular Günü, 20 Kasım Çocuk Hakları Günü, 24 Kasım Öğretmenler Günü, ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü gibi birçok özel günle ilgili temennilerini iletti.



"Kentimizin her noktasına sorunsuz erişimini sağlamak"



Mecliste yaptığı konuşmasında Beylikdüzü Belediyesi'nin altyapı hizmetlerine değinen Başkan Çalık, "Ekim ayı, belediyemizin altyapı hizmetlerine, afet hazırlıklarına ve katılımcı yönetime odaklandığı bir ay oldu. Yakuplu Mahallemizdeki asfaltlama çalışmalarını sürdürdük. Bu yıl mahallelerde devam eden altyapı çalışmalarını tamamlayacağız. Bu dönem içerisinde, Beylikdüzü'nde 40 bin ton asfalt dökmeyi hedefliyorduk ama bu hedefimizi de aşıp 42 bin ton asfalt dökmeyi başardık. Hava koşulları izin verirse 20 bin ton daha dökeceğiz. Amacımız, kış aylarında yağmur ve kar yağışının oluşturduğu olumsuzlukları en aza indirerek Beylikdüzü halkının kentimizin her noktasına sorunsuz erişimini sağlamak" şeklinde konuştu.



2. oturumunun ise 8 Kasım Cuma günü



Meclis grup sözcülerinin de gündem dışı söz alarak Kasım ayı içerisinde gerçekleşecek önemli günlere değindiği oturumda, AK Parti Meclis Grubu'nun sunduğu sözlü ve yazılı önergenin oy birliğiyle gündeme alınması kabul edildi. Ayrıca meclis gündem maddelerinden 2, 4 ve 6. maddeler teklif karar olarak oylamaya sunuldu, 2. madde oy çokluğu, 4 ve 6. maddeler ise oy birliğiyle kabul edildi. Mecliste aynı zamanda 1, 5, 7, 8 ve 9. maddeler oy birliğiyle kabul edilirken, 3. madde oy çokluğuyla kabul edildi. Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nın 2. oturumunun ise 8 Kasım Cuma günü saat 10.00'da yapılması kararlaştırıldı. - İSTANBUL