Son dakika haber... Beylikdüzü'nde beton mikseri devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber... Beylikdüzü'nde beton mikseri devrildi: 1 yaralı

02.07.2022 16:41

Son dakika 3. sayfa haberi: Beylikdüzü'nde beton mikseri devrildi: 1 yaralı Beylikdüzü'nde virajı alamayan beton mikseri, önce hafif ticari araca ardından bariyerlere parçalayıp devrildi.

Beylikdüzü'nde beton mikseri devrildi: 1 yaralı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde virajı alamayan beton mikseri, önce hafif ticari araca ardından bariyerlere parçalayıp devrildi. Kazada mikser kabininde sıkışan sürücü itfaiye tarafından çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Olay, Liman Yolu Caddesi'nde saat 15.40 sıralarında yaşandı. 34 EZ 4991 plakalı beton mikseri sürücüsü O.A. iddiaya göre virajı alamadı. O.A.'nın Kontrolünü kaybettiği mikser önce bir hafif ticari araca çarptı ardından da bariyerleri parçalayarak yan yattı. Kazada yaralanan sürücü araç içinde sıkıştı. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Beton mikseri kabininde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkararak ambulansa teslim etti. Yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı. Kaza sonrası bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

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İSTANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE BETON MİKSERİ DEVRİLDİ İSTANBUL ? BEYLİKDÜZÜ'NDE BETON MİKSERİ DEVRİLDİ Beylikdüzü'nde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı Beylikdüzü'nde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Beylikdüzü'nde beton mikseri devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Beylikdüzü'nde beton mikseri devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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