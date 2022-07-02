Olay, Liman Yolu Caddesi'nde saat 15.40 sıralarında yaşandı. 34 EZ 4991 plakalı beton mikseri sürücüsü O.A. iddiaya göre virajı alamadı. O.A.'nın Kontrolünü kaybettiği mikser önce bir hafif ticari araca çarptı ardından da bariyerleri parçalayarak yan yattı. Kazada yaralanan sürücü araç içinde sıkıştı. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Beton mikseri kabininde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkararak ambulansa teslim etti. Yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı. Kaza sonrası bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber... Beylikdüzü'nde beton mikseri devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

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